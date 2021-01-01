Gündem Yargıtay gelin kaynana tartışmasına son noktayı koydu
3. SAYFA

Yargıtay gelin kaynana tartışmasına son noktayı koydu

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftin karşılıklı boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay, karı koca arasındaki kusur belirleme tartışmalarını yeni bir boyuta taşıdı, Yüksek Mahkeme; kadını kaynanaya ziyarete zorlamayı ve cinsel içerikli sitelere girmeyi ağır kusur olarak saydı.

Haber Merkezi İHA
Bir süredir geçimsizlik yaşayan genç çift, Aile Mahkemesi’ne başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı.
Bir süredir geçimsizlik yaşayan genç çift, Aile Mahkemesi’ne başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı.

Bir süredir geçimsizlik yaşayan genç çift, Aile Mahkemesi’ne başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı. Davalı karşı davacı kadın; eşinin ailesinin evliliğe müdahale ettiğini, kendi ailesi ile görüşmesini istemediğini, fiziksel şiddet uyguladığı, tehdit ettiğini öne sürdü.

Davacı karşı davalı koca ise ‘Eşim, annemle yani kaynanasıyla görüşmek istemiyordu’ iddiasında bulundu. Aile Mahkemesi, evliliğin sona ermesine sebebiyet veren olaylarda davacı-davalı erkeğin ağır kusurlu olduğu kabul edilerek, karşılıklı boşanma davalarının kabulüyle tarafların boşanmalarına, erkeğin tazminat isteklerinin reddine, ortak çocuğun velayetinin anneye bırakılmasına karar verdi. Ortak çocuk yararına tedbir ve iştirak nafakasına, davalı-davacı kadın yararına tazminatlara karar verildi.

Eşit kusurluluk

Taraflar istinaf kanun yoluna başvurunca devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, davacı-davalı erkeğin kadının ailesini istemediği, cinsel içerikli sitelere girdiğine dikkat çekti.

Davalı-davacı kadının ise eşinin ailesiyle görüşmek istemediği, birlik görevlerini yerine getirmediği, son olayda eşini ortak eve almadığına vurgu yaptı.

Daire; boşanmaya sebep olan bu olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğunu belirterek davalı-davacı kadının tüm istinaf taleplerinin reddi ile davacı-davalı erkeğin kusur belirlemesi, tazminatlar yönünden istinaf başvuru talebinin kabulüne karar verdi.

Hüküm taraf avukatlarınca temyiz edilince devreye bu kez Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay kararında; eşini annesiyle görüşmeye zorlayan, cinsel içerikli sitelere giren kocanın ağır kusurlu olduğu belirtildi.

Kararda; “Davacı-davalı erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekirken yazılı şekilde tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü doğru bulunmamıştır. Evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olan olaylarda erkek ağır kusurlu olup, erkeğe yüklenen bu kusurlu davranışlar aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı teşkil etmektedir. Kadın boşanma sonucu eşin maddi desteğinden yoksun kalacaktır. O halde, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak kadın yararına maddi ve manevi tazminata karar vermek gerekirken, yanılgılı kusur belirlemesinin sonucu olarak yazılı şekilde maddi ve manevi tazminat talebinin reddine karar verilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. Kusur belirlemesi ve davalı-davacı kadının maddi ve manevi tazminat isteği yönünden bozulmasına, kararın bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise onanmasına hükmedilmiştir” denildi.

Abone Ol Google News
Tatil cuma gününe denk geldi

Tatil cuma gününe denk geldi

Japonya'daki Müslümanlar Tokyo Camisi'ne akın etti...
Pes dedirten görüntü

Pes dedirten görüntü

Silivri'de yeni yıl partisi verilen villaya nefes kesen baskın.
İzmirlinin derdi bitmiyor: Yollar delik deşik belediye çalışmıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Esenyurt'ta<br>ambulans devrildi

Esenyurt'ta
ambulans devrildi

Ambulansta bulunan sağlık personeli ve taşınan hasta yaralandı.
Denizli'de yürek burkan kaza

Denizli'de yürek burkan kaza

​Ağabeyi üç yaşındaki Deniz'i ölüme götürdü.
PKK için çalışacaklar

PKK için çalışacaklar

​Avrupa'daki Yahudi lobisi Türkiye'ye karşı iş başında.
Lütfen çalmayın

Lütfen çalmayın

​Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrailli turist endişesi.
Hindistan'da skandal yasak

Hindistan'da skandal yasak

​Yedi yüzden fazla Müslüman okulu kapatılacak.
Gaybubet evinde yakalandı

Gaybubet evinde yakalandı

Muhsin ​Yazıcıoğlu suikastının karakutusu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.