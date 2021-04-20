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Yargıtay Hidayet Karaca'ya verilen hapis cezasını onadı - Son dakika

Yargıtay Hidayet Karaca'ya verilen hapis cezasını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliğinden, 18 sanığa da terör örgütü üyeliğinden verilen hapis cezalarını onadı.

Haber Merkezi AA
Yargıtay Hidayet Karacaya verilen hapis cezasını onadı - Son dakika
Hidayet Karaca

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün "Tahşiyeciler grubuna" kumpas kurduğu gerekçesiyle açılan davada, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 3 Kasım 2017'de sanıklar hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Karaca'ya, FETÖ yöneticiliğinden verilen 18 yıl hapis cezasını onayan Daire, suç tarihinde İstanbul'da görevli eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Tufan Ergüder, Erol Demirhan, Yurt Atayün, Ömer Köse, Ertan Erçıktı, Bayram Özbek ile diğer sanıklar Mustafa Kılıçaslan, Kazım Aksoy, Ekrem Çelik, Ahmet Öztürk, Ufuk Yıldırım, Yasin Koyuncu, Ali Cihan, Mustafa Altunbulak, Abdullah Seyit Ateşçi, Selçuk Ocaktan ve Aytekin Ağören'in silahlı terör örgütü üyeliğinden aldığı 12'şer yıl hapis cezasını da onadı.

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"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılan Adem Akpınar, Halit Akbulut, Hüseyin Nohut, Mehmet Ali Doğan, Talat Burak Karaltı, Tolga Güzeltaş, Yakup Ergün ile "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan ceza alan Çetin Öztürk, Recep Güleç, Mustafa Uyanık hakkındaki hükümler ise eksik araştırma gerekçesiyle bozuldu.

Ayrıca Daire, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hapis cezasına mahkum edilen Erdem Kısa ve Rıfat Aslan hakkındaki hükümlerin bozulmasına karar verdi.

Bozma gerekçesinde, örgütsel bağlantıları tespit edilmeyen, örgütün amaç ve talimatları doğrultusunda hareket ettiklerine dair yeterli delil bulunmayan sanıklar hakkında başkaca delil olup olmadığının araştırılması istendi. Gerekçede, başka delil elde edilmediği takdirde resmi görev kapsamındaki faaliyetlerin suç olarak kabul edilmesinin mümkün olamayacağı dikkate alınarak, bu sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği kaydedildi.

Daire, aralarında Karaca ile Atayün'ün de bulunduğu bazı sanıklara "resmi belgede sahtecilik" suçundan verilen hapis cezalarını bozdu.

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