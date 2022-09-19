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ANKARA

Yargıtay mesainin haczine vize vermedi

Emsal bir karara imza atan Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, işçi olan borçlunun fazla çalışma ve genel tatil alacaklarının dörtte birinden fazlasının haczi mümkün olmadığına hükmetti.

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Haber Merkezi İHA
Yargıtay mesainin haczine vize vermedi
Yargıtay mesainin haczine vize vermedi

Fabrikada çalışan işçinin, maaşına haciz koyduran alacaklı şirket hızını alamayarak fazla mesai ücreti; resmi bayram izin ücretlerine haciz koydurdu. Borçlu işçi mahkemenin yolunu tutarak icra müdürlüğünün işleminin iptalini talep etti. Mahkemeden eli boş dönen borçlu işçi, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Hukuk Dairesi girdi.
Emsal nitelikte bir karara imza atan daire, borçlu işçilerin mesai ücretlerinin tamamının haczine vize vermedi. Kararda şöyle denildi:


"Somut olayda, icra müdürlüğünce, borçlunun fazla çalışma ücreti ve genel tatil alacağının tamamı üzerine haciz konulduğu, borçlu vekilinin haczin kaldırılmasını talep ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda borçlunun fazla çalışma ücreti alacağı ile genel tatil alacağının 1/4’ünden fazlasının haczi mümkün değildir. O halde mahkemece, şikayetin, borçlunun fazla çalışma ücreti alacağı ile genel tatil alacağı üzerine konulan haczin 1/4’ünü aşan kısım yönünden kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle tümden kabulü isabetsizdir."

Yargıtay'dan emsal resmi tatil kararı
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Yüksek Mahkeme, \"İşçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır\" ifadelerine yer verdi.
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Sekiz sene çalıştığı işyerinden kovulan satış temsilcisi, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu.
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Fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının ödenmediğini, işyerinde bir öğün yemek ve servis uygulamasının olduğunu, tüm resmi ve dini bayramlarda çalışmasını sürdürdüğünü ancak alacakların kendisine ödenmediğini öne sürdü.
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Davacı, ortalama iki ayda bir Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ay süre ile görevlendirildiğini ödenmesi gereken saha primlerinin sadece iki kez ödendiğini iddia etti.
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TAM YEVMİYE KARARI

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, resmi tatil günlerinde bir saat dahi yapılan çalışmanın karşılığında tam yevmiye ödenmesi gerektiği hatırlatıldı.
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Kararda şu ifadelere yer verildi: \"İş Kanunu'nun 47. maddesindeki açık düzenleme karşısında ulusal bayram genel tatillerde çalıştığı anlaşılan davacının çalıştığı her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave 1 yevmiyeye (aylık maktu ücret30) daha hak kazandığı gözden kaçırılmıştır.
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Hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. İşçi ulusal bayram-genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır. Hüküm altına alınan alacakların net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüte yol açacağı düşünülmemesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.\"
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Yargıtay'dan emsal resmi tatil kararı
Yargıtay işçinin resmi tatilde çalışması durumunda alacağı ücret konusunda emsal niteliğinde bir karara imza attı. Buna göre, resmi tatillerde bir saat dahi olsa çalışan işçi tam yevmiye alacak.

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