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POLİTİKA

Yargıtay’a ve Danıştay’a yeni üyeler seçildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından, Yargıtay’a 11, Danıştay’a ise üç yeni üye seçildi. Kararlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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Haber Merkezi DHA AA
Yargıtay’a ve Danıştay’a yeni üyeler seçildi
HSK

Yargıtay ve Danıştaya seçilen yeni üyelere ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre HSK Genel Kurulunca Yargıtaya 11, Danıştaya 3 yeni üye seçildi.

YARGITAY

Yargıtayın yeni üyelerinin isimleri şöyle: Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı Süleyman Yıldırım, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Beytullah Metin, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Selma Betin, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Arı, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Veysel Bektaş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Nilgün Şener, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Yunus Nadi Kolukısa, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Erdal Demir, Yargıtay Tetkik Hakimi Ahmet Haşim Bardakcı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat ile Anayasa Mahkemesi Raportörü Aydın Şimşek.

DANIŞTAY

Danıştay'ın yeni üyeleri ise Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Yunus Emre Sılay ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı İsmail Hakkı Sayın.

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