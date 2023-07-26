Yargıtay'da boş bulunan üyelik kadrolarına seçilen isimler belli oldu

Bakan Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinin imarı için yurt dışından da yardım ve desteklerin geldiğini vurguladı. Özhaseki, Azerbaycan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'ın depremzedeler için konut yapmak istediğini bildirdi. Özhaseki, Yerinde Dönüşüm'e başvurunun 100 bini aştığını açıkladı. Özhaseki, İstanbul'un kentsel dönüşümü için büyükşehir ve 39 ilçe belediyesiyle toplantı gerçekleştirdiklerini, davet edilen İmamoğlu'nun ise katılmadığını söyledi.