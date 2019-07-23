Gündem Yarım saatte 3 ülkenin savaş gemisi Çanakkale Boğazından geçti
ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı'dan yarım saatte 3 ülkenin donanmasına ait gemi geçti

Yarım saatte 3 ülkenin savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı’nda yarım saat içinde dikkat çeken bir askeri gemi trafiği gözlemlendi. Boğaz'dan geçen Fransız Donanması’na ait A-759 borda numaralı 'Dupuy De Lome' adlı zırhlı istihbarat gemisi daha sonra Ege Denizi’ne doğru yol aldı. Ardından ABD ile Yunanistan donanmalarına ait birer savaş gemisi de aynı saatlerde Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Yunan gemisinin geçişi sırasında füze rampalarının açık konumda olması dikkatleri çekti.

Haber Merkezi IHA
Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Karadeniz’de yapılan ’Sea Breeze 2019’ tatbikatına katılan Fransız Donanması’na ait A-759 borda numaralı ’Dupuy De Lome’ adlı zırhlı istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Marmara Denizi’nden bugün saat 15.30’da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra, saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Köyü dağında bulunan ’Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Fransız istihbarat gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Gemi, Ege Denizine yol aldı.

İHA
Fransız askeri istihbarat gemisi

YÜKSEK TEKNOLOJİYE SAHİP

Elektronik istihbarat görevi yürüten ve 2006 yılında Fransız filosuna katılan gemide 2 navigasyon radarı, uydu iletişim istasyonu, radar uyarı ve tanımlama sistemi ile elektronik gözlem teçhizatları bulunuyor. Gemideki ekipman, çeşitli radarlardan gelen yayınları tespit edip, analiz etmenin yanı sıra iletişim sistemlerinden gelen sinyalleri(uydular dahil) tespit ve kontrol edebilme kapasitesinde. Gemideki teknoloji, e-posta mesajları ve cep telefonu konuşmaları da dahil olmak üzere modern iletişim araçlarını gözlemleyebiliyor.

İHA
Fransız askeri istihbarat gemisi

ABD TRANSFER GEMİSİ

ABD Donanması'na ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Marmara Denizi yönünden boğaza giren ABD Deniz Kuvvetlerine ait 8 borda numaralı 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi "USNS Yuma" saat 15.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

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AA
ABD donanmasına ait gemi.

Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik ekiplerinin botla eşlik ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

YUNAN GEMİSİ GEÇTİ

Yunanistan donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

İHA
Yunanistan donanmasına ait gemi.

Marmara Denizi yönünden boğaza giren P70 bordo numaralı "HS Grigoropoulos" adlı gemi, saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

İHA
ABD donanmasına ait gemi.

Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

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