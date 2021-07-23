Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, yarın ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare), zamanla Rize ve Artvin'in kuzeyinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların etkisini gece saatlerinde kaybedeceği öngörülüyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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