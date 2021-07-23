Gündem Orta ve Doğu Karadenizde yarın kuvvetli yağış bekleniyor
ANKARA

Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji yarın için son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
Yarın hava nasıl olacak? Orta ve Doğu Karadenizde kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, yarın ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare), zamanla Rize ve Artvin'in kuzeyinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların etkisini gece saatlerinde kaybedeceği öngörülüyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteorolojinin 24 Temmuz Cumartesi günü için hava durumu tahmin haritası.
Meteorolojinin 24 Temmuz Cumartesi günü için hava durumu tahmin haritası.
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