YARSAV Eski Başkanı Emin Eminağaoğlu 'Havralara kiliselere Türkçe dua yapın diyor musunuz?' sorusuna cevap veremedi

YARSAV Eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, tvnet canlı yayınında, geçtiğimiz yıllarda yaptığı 'karma eğitimdeki başörtüsü özgürlüğünün oğlunun eğitimine zarar verdiği' yönündeki açıklamasına ilişkin soruya yanıt verdi. Çocukların gelişim yaşları olduğunu ve bu tip uygulamalarla reşit olmadan önce yönlendirildiğini söyleyen Eminağaoğlu, "Benim sözlerim kişilik gelişme sürecinde çocukları etkileyecek bir tabloyla karşı karşıya kalma konusunda bilimsel bir desteği olan söylemler" diye konuştu. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün başörtülü vatandaşların geçmişte memur, polis olamamasını hatırlatması üzerine ise Eminağaoğlu, "Bu kıyafet dinsel bir nitelik taşıdığı için çocukların üzerinde dinsel bir etki yaratıyor. Kamuda hiçbir ayrım yapılmayacak mı? Yapılmasın mı?" dedi.