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YARSAV Eski Başkanı Emin Eminağaoğlu 'Havralara kiliselere Türkçe dua yapın diyor musunuz?' sorusuna cevap veremedi

Ezanın Türkçe okunması gerektiğini savunan YARSAV Eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, tvnet canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. 2018 yılında attığı tweet kendisine hatırlatılan Eminağaoğlu, ibadetlerin Türkçe yapılması gerektiğini savundu. "Arapça bilmiyorsanız eğer" diyerek durumu toparlamaya çalışan Eminağaoğlu, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün "Aynı çağrıyı havralara, kiliselere yapıyor musunuz? 'Hayır siz Türkçe dua yapın şeklinde'" sorusuna ise cevap veremedi.

01:44 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
YARSAV Eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu

YARSAV Eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla tvnet'te canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu oldu.

Eminağaoğlu, 'Türkçe ezan, Türkçe ibadet' konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Eminağaoğlu'na Türkçe ezan ile ilgili 2018 yılında attığı bir tweeti hatırlattı.

"18 Ekim 2018'de attığınız bir tweette 1932 yılında Milli Eğitim Bakanı olan, 1933 yılında Andımız'ı yazan Reşit Galip ezanı Türkçeleştiren kişidir. Andımız'a kavuşmuşken elbet hiç kuşkusuz ki bir gün Türkçe ibadete, Türkçe ezana da diyelim" sözleri hatırlatılan Eminağaoğlu konunun ibadet özgürlüğü olduğunu savunarak Türkçe ibadetin daha etkili olduğunu söyledi.

'Havralara kiliselere Türkçe dua yapın diyor musunuz?' sorusuna cevap veremedi

Karagöz, Türkçe ibadette ısrar eden Eminağaoğlu'na daha sonra, "Ülkemizde Ortodoks kiliseler var, Katolik kiliseler var. Oralarda da yabancı dilde, Latince bildiğim kadarıyla ayinler yapılıyor. Havralarda İbranice dualar okunuyor. Aynı çağrıyı havralara ve kiliselere de yapıyor musunuz? Hayır siz Türkçe dua edeceksiniz' şeklinde." sorusuna ise cevap veremedi.


Başörtüsü karşıtlığına ilişkin konuşan Ömer Faruk Eminağaoğlu: Kamuda hiçbir ayrım yapılmayacak mı
Başörtüsü karşıtlığına ilişkin konuşan Ömer Faruk Eminağaoğlu: Kamuda hiçbir ayrım yapılmayacak mı

YARSAV Eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, tvnet canlı yayınında, geçtiğimiz yıllarda yaptığı 'karma eğitimdeki başörtüsü özgürlüğünün oğlunun eğitimine zarar verdiği' yönündeki açıklamasına ilişkin soruya yanıt verdi. Çocukların gelişim yaşları olduğunu ve bu tip uygulamalarla reşit olmadan önce yönlendirildiğini söyleyen Eminağaoğlu, "Benim sözlerim kişilik gelişme sürecinde çocukları etkileyecek bir tabloyla karşı karşıya kalma konusunda bilimsel bir desteği olan söylemler" diye konuştu. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün başörtülü vatandaşların geçmişte memur, polis olamamasını hatırlatması üzerine ise Eminağaoğlu, "Bu kıyafet dinsel bir nitelik taşıdığı için çocukların üzerinde dinsel bir etki yaratıyor. Kamuda hiçbir ayrım yapılmayacak mı? Yapılmasın mı?" dedi.


#YARSAV Eski Başkanı
#Ömer Faruk Eminağaoğlu
#Türkçe Ezan
#Türkçe İbadet
40 dakika önce
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