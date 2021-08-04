YAŞ toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.





TOPLANTIDA KİMLER VAR?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.

TOPLANTI ÖNCESİ ANITKABİR ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amirallerin belirleneceği YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

KOMUTA KADEMESİNDE DEĞİŞİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan YAŞ’ta komuta kademesinde değişim de bekleniyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar’ın yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın görev süreleri bu yıl doluyor. Dündar’ın emekli olması halinde, teamüller gereği Kara Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü aday 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever. Genelkurmay Başkanlığında 3 yılını geride bırakan Yaşar Güler’in görev süresini doldurmasına bir yıl daha var. Güler’in 2022’ye kadar görevde kalması bekleniyor.

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