Yasa dışı bahis vurgunu: 'Siberağ-6' operasyonlarında 19 zanlı tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince Kayseri merkezli Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" ve "örgüt kurma" suçlarına yönelik düzenlenen "Siberağ-6" operasyonlarında 58 şüpheli yakalanmış, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlan şüphelilerden 22'si serbest bırakılırken, 36'sı da dün Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edilmişti.