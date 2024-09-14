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Yasa dışı bahis vurgunu: 'Siberağ-6' operasyonlarında 19 zanlı tutuklandı

Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Kayseri merkezli "Siberağ-6" operasyonlarında gözaltına alınan 58 şüpheliden 19'u tutuklandı.

11:47 - 14/09/2024 Cumartesi
AA
Yasa dışı bahisle elde edilen gelirin soğuk cüzdanlara aktarılıp, bu yöntemle yurt dışında parayı akladıkları tespit edilmişti.
Yasa dışı bahisle elde edilen gelirin soğuk cüzdanlara aktarılıp, bu yöntemle yurt dışında parayı akladıkları tespit edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 36 zanlıdan 19'u tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince Kayseri merkezli Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" ve "örgüt kurma" suçlarına yönelik düzenlenen "Siberağ-6" operasyonlarında 58 şüpheli yakalanmış, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlan şüphelilerden 22'si serbest bırakılırken, 36'sı da dün Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edilmişti.

Elebaşılığını B.İ'nin yaptığı belirlenen organizasyon içerisindeki şüphelilerin, başkalarına ait banka hesaplarını para karşılığında temin ettiği ve 8 farklı yasa dışı bahis sites

inde kullandığı, temin edilen banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı
3 milyar 177 milyon 207 bin lira işlem hacmi
bulunduğu, suçtan elde edilen gelirin soğuk cüzdanlara aktarılıp, bu yöntemle yurt dışında parayı akladıkları tespit edilmişti.

Operasyon kapsamında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda da 2 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 16 şüpheli yakalanmıştı.



#Siberağ-6
#spor
#yasa dışı bahis
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