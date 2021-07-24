Gündem Yaşadığı evin çatısını yaktı, tuğlaları itfaiyecilere fırlattı
İSTANBUL

Yaşadığı evin çatısını yaktı, tuğlaları itfaiyecilere fırlattı

Fatih'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi yaşadığı binanın çatısını yaktı. Ardından yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine çatıdaki tuğlaları fırlattı. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Yaşadığı evin çatısını yaktı, tuğlaları itfaiyecilere fırlattı
İtfaiye ekipleri saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Olay, akşam saatlerinde Nişanca Mahallesi, Molla Taşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Şefik isimli bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşadığı binanın çatısını yaktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çatıyı yakan kişi yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri çatıda bulunan tuğlaları fırlattı. Çatıdaki adam, polisin dakikalarca süren ikna çabalarının ardından teslim olurken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Binanın çatısından yükselen alevler ise kısa sürede kontrol altına alındı.

Görgü tanığı Halil İbrahim Enes, “Burada oturuyorduk. Baktığımızda bir kişi dama çıkmış evi yakıyordu. Biz de polis ve itfaiyeyi çağırdık. Ekipler gelince de herkese taş atmaya başladı. Kendisini tanımıyorum. Polisler de kendisini alıp götürdü. 2 gün önce binayı yakacağını söylemişti. Bugün de söylediğini yaptı” diye konuştu.

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