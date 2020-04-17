Gündem Yasağa rağmen balık tutmaya geldi Yasaklar delmek için vardır dedi
İSTANBUL TÜRKİYE

Yasağa rağmen balık tutmaya geldi: “Yasaklar delmek için vardır” dedi

Yasağa rağmen balık tutmaya geldi: “Yasaklar delmek için vardır” dedi

İstanbul’da yeni tip koronavirüs salgınına karşı getirilen yasaklara rağmen bazı vatandaşların Sazlıbosna gölü kıyısına piknik yapmak, balık tutmak ve gezmek için geldikleri görüldü. Yasağı delerek balık tutmaya gelen bir kişi, “Yasaklara uyuyorum. Bir kural var biliyorsunuz yasaklar delmek içindir. Bir semptom olduğu zaman hastaneye müracaat ederim ama ben kendimi bomba gibi hissediyorum” sözleri ile şaşkınlık oluşturdu.

Haber Merkezi İHA
Arnavutköy Sazlıbosna gölü kıyısındaki bazı vatandaşların yasaklara aldırış etmeden gezdikleri görüldü.
Arnavutköy Sazlıbosna gölü kıyısındaki bazı vatandaşların yasaklara aldırış etmeden gezdikleri görüldü.

İstanbul Valiliğinin yeni tip korona virüsün yayılımını önleme kapsamında aldığı kararla, İstanbul’da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler yasaklanmıştı.

Arnavutköy Sazlıbosna gölü kıyısındaki bazı vatandaşların yasaklara aldırış etmeden gezdikleri, piknik yaptıkları ve balık tuttukları görüldü.

“Yasaklar delmek içindir”

Göl kıyısına oltayla geldiğini fakat balık tutmadığını söyleyen Fikret Özaktaş, “Stresten dışarıya çıktık. Temiz hava, iyi arkadaşlar, bol güneş burada hastalığın pek olacağını sanmıyorum ama tabi ki biz mesafeye uyuyoruz. Ben de elime oltayı aldım, balık tutmuş gibi oluyorum ama atmıyorum tabi ki. Yasaklara uyuyorum. Bir kural var biliyorsunuz yasaklar delmek içindir. Fakat atmıyorum yine de günahtır. Öyle ziyaret işte, evde stresten otur otur. Mutlaka dört duvar arasında sıkılıyoruz. Televizyonlara bak kanallara bak hep aynı filmler. Ben balık tutmuyorum ama tutmuş kadar zevk alıyorum.

Göle gittiğim zaman mutlaka olta elimde olacak. Sofraya oturduğun zaman ekmek olmazsa kuru sofrayı yiyecek halin yok. Ben de böyle tutmuş gibi zevk alıyorum. Günde mutlaka iki saat, üç saat, dört saat çıkıyorum mutlaka oturduğum meskun mahale de yakın. Virüsten korkmaz olur muyuz? Biz kurallara uyarak geziyoruz. Bir semptom olduğu zaman hastaneye müracaat ederim ama ben kendimi bomba gibi hissediyorum” şeklinde konuştu.

İHA
Yasağı delerek balık tutmaya gelen bir kişi, 'Yasaklara uyuyorum. Bir kural var biliyorsunuz yasaklar delmek içindir' dedi.

“Evde kalma çağrılarına da yeterince uyuyoruz ama duramıyoruz da sıkılıyoruz artık”

Göl kıyısında arkadaşı ile balık tutan Abdulkerim Gül isimli vatandaş da, “Balık tutmaya geldim. Balık tutmanın yasaklandığını bilmiyorum da herkes geliyor şu an herkes bir şeylerle uğraşıyor. Biz de zaman geçirmek için bir şeylerle uğraşıyoruz. Dışarı çıkamıyoruz virüsten dolayı. Biz de vakit geçirmek için buraya geliyoruz. Evde kalma çağrılarına da yeterince uyuyoruz ama duramıyoruz da sıkılıyoruz artık. Biz de buraya vakit öldürmek için geliyoruz. Balık tutmanın yasaklanmasıyla ilgili bir bilgimiz yok” dedi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi: Yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi
KORONAVİRÜS
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi: Yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi

Siyah maskelerle ilgili kritik uyarı: Ancak süs olur
KORONAVİRÜS
Siyah maskelerle ilgili kritik uyarı: Ancak süs olur
Abone Ol Google News
Babası gibi hadsiz

Babası gibi hadsiz

'Umarım ölecek yaşlılar sizin tarafınızdan olur' tweet'i attı.
Rumlara şirinlik kriz çıkardı

Rumlara şirinlik kriz çıkardı

Rumlar istenen ilaçlar yasal olmayan yollarla geldi..
300 milyon dolarTürkiyede kalabilir

300 milyon dolar
Türkiye'de kalabilir

​Çatıdan enerjiyle gaz ithalatında denge değişebilir.
İzdihama çifte engel

İzdihama çifte engel

​Fırına gitmeyi son dakikaya bırakanlar için önlem alınacak...
Kıymada yok artık dedirten fiyat farkı

Kıymada yok artık dedirten fiyat farkı

​Sokağa çıkama yasağı öncesi Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 lira.
3 ay ertelenip<br>yapılandırılabilecek

3 ay ertelenip
yapılandırılabilecek

​Su ve elektrik faturaları için iki farklı karar çıktı.
Sakın imzalamayın

Sakın imzalamayın

Kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza bloke konabilir.
Devler<br>üretime başlıyor

Devler
üretime başlıyor

​Bir bir fabrikalarını açacakları tarihleri paylaştılar.
Karantinada<br>sona yaklaşıyoruz

Karantinada
sona yaklaşıyoruz

​Bilim Kurulu üyesi 'Gevşeme olmazsa' diyerek tarih verdi.
Lisede üretildi!

Lisede üretildi!

MEB duyurdu: ​Uzaktan kontrollü solunum cihazı
Arayın biz sizi <br>gelip alırız

Arayın biz sizi
gelip alırız

​Koronavirüs kan stoklarına büyük darbe vurdu.
500 bin TL<br>ceza kesebilecekler

500 bin TL
ceza kesebilecekler

​Fahiş fiyat ve stoka karşı kurul oluşturuluyor.
5 derece artacak

5 derece artacak

​Meteoroloji'den sevindiren haber.
Beta sürümüyle<br>GZT yayında

Beta sürümüyle
GZT yayında

​Bazen 'ciddi mesele' bazen bir dakikalık videolarla gündeme dair her şey.
Talimatı<br>Erdoğan verdi

Talimatı
Erdoğan verdi

​Yurt dışında olan 25 bin Türk için büyük 'Ramazan operasyonu'.
Evde ölenler ortaya çıkmaya başladı

Evde ölenler ortaya çıkmaya başladı

​Çin'de bir günde bin 290 kişinin daha öldüğü tespit edildi.
Sadece bilim<br> kurgu hikayesi

Sadece bilim
kurgu hikayesi

​İran kendini yalanladı, dünyaya rezil oldular.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.