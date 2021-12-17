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KOCAELİ

Yasak yolu kullandı ortalık savaş alanına döndü

Kocaeli’de yasak yolu kullanan kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince, 1,5 metrelik duvardan uçarak park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralanırken araçlar kullanılamaz hale geldi.

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Haber Merkezi İHA
Yasak yolu kullandı ortalık savaş alanına döndü
Yasak yolu kullandı ortalık savaş alanına döndü.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Santral Rampası Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 AF 849 plakalı Mitsubishi marka kamyon sürücüsü Y.O., ağır araçların giriş ve çıkışlarının yasak olduğu rampadan indi.

DUVARDAN UÇTU

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Y.O., yaklaşık 1 buçuk metrelik duvardan uçarak park halindeki 41 SH 259 plakalı Nissan marka otomobil ve 41 LP 174 Opel marka otomobile çarparak durabildi.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumu gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan Y.O. isimli sürücüyü ve yolcu M.U.’yu sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansa alarak hastaneye götürdü. Kaza sebebiyle kazaya karışan 3 araç kullanılamaz hale geldi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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