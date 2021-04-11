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AYDİN

Yasakları hiçe saydılar: 5 yıldızlı otelde şaşırtan parti

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde, sağlık ürünü satan bir firma tarafından bayi toplantısı düzenlendi. Eğitim ve eğlence günleri adı altında yapılan toplantıdan sonra koronavirüs tedbirleri hiçe sayılarak otelin bahçesinde parti verildi. O anlar ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Yasakları hiçe saydılar: 5 yıldızlı otelde şaşırtan parti
Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde 400 kişilik 'korona' partisi.

Bölgede bulunan ve pandemi kurallarının hiçe sayılmasından rahatsızlık duyan bir şahıs yaşananları cep telefonu ile kaydederek whatsapp ihbar hattına göndererek duruma müdahale edilmesini istedi.

400 KİŞİ KATILDI

Kuşadası Pine Bay otelde gerçekleştirildiği ileri sürülen etkinlikte doğal sağlık ürünleri satışı yapan bir firma bayi toplantısı düzenlendi. 5 yıldızlı oteldeki toplantıya yaklaşık 400 kişi katıldı. Toplantının ardından otelin bahçesinde yasak olmasına rağmen parti verildi.

İHA

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde sahneye yabancı dansçıların çıktığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Maske takanların neredeyse yok denecek kadar az olduğu partinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ettiği bildirildi.

İHA

Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı etkinliğin yapıldığı ileri sürülen otel yetkilileri telefonlara cevap vermedi.

Beyoğlu'nda parti verilen bir otele baskın: 100 kişiye ceza kesildi
OYNAT 00:48
Beyoğlu'nda parti verilen bir otele baskın: 100 kişiye ceza kesildi
Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir otelin restoranında parti yapan kişilere baskın yapıldı. Baskında, 100 kişiye sosyal mesafe ve salgın kurallarına uymadıkları için para cezası kesilirken, otele de cezai işlem uygulandı.

Bebek'te lüks oteldeki eğlenceye baskın: Otel yöneticileri rüşvet teklif etti, müşteriler gazetecilere saldırdı
OYNAT 01:15
Bebek'te lüks oteldeki eğlenceye baskın: Otel yöneticileri rüşvet teklif etti, müşteriler gazetecilere saldırdı
Beşiktaş'ta boğaz manzaralı otelde eğlence yapıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri Bebek'te bulunan otele baskın yaptı. İşlemlerinin ardından otelden ayrılanlar, görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. İsminin Ali Asımgil olduğu öğrenilen bir kişi ise görüntü alan kameramana tekme attı. Kameramanın şikayetçi olması üzerine saldırgan karakola götürüldü.

Otelde 80 kişinin olduğunu tespit eden ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 254 bin lira para cezası yazıldı.

Antalya'da otelde 'korona' partisi
OYNAT 00:59
Antalya'da otelde 'korona' partisi
Antalya'da bir otelin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken disko bölümündeki eğlence görüntüleri bu kadarına pes dedirtti. Bir müşterinin çektiği görüntülerde eğlenenlerde ne maske ne de sosyal mesafe olduğu görüldü.
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Yasakları hiçe saydılar

​Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde 400 kişilik 'korona' partisi.
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