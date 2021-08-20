​Yaşar’da​ yenilikçi ve girişimci gençler yetişiyor

Evrensel etik değerler çerçevesinde bilginin üretilmesi, sürdürülmesi ve aktarılmasında, “bilimsel yaklaşım” ilkesinin ön plana çıktığını belirten Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, bilginin en önemli güç olduklarına inandıklarını ifade etti.

2016 yılından bu yana aralıksız olarak TÜBİTAK öncülüğünde üniversitelerin girişimcilik ile yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı ve 50 üniversitenin bulunduğu ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde yer alan Yaşar Üniversitesi, hem öğrencilerini bu vizyonla yetiştiriyor hem de işbirlikleri ile kente katkı sağlıyor.

PROJELER EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞÜYOR

Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi ve Proje Destek Ofisi ile araştırma ve üniversite-sanayi iş birliği projelerinin geliştirilmesine, bu projelerden de milyonlarca lira ekonomik değer yaratılmasına destek sağlayan Yaşar Üniversitesi, Minerva Kuluçka Merkezi ile de öğrencilerine daha okurken projelerini hayata geçirip kendi şirketlerini kurma fırsatı veriyor.

Evrensel etik değerler çerçevesinde bilginin üretilmesi, sürdürülmesi ve aktarılmasında, “bilimsel yaklaşım” ilkesinin ön plana çıktığını belirten Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, bilginin en önemli güç olduklarına inandıklarını ifade etti.

Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi’nin yenilikçi ve girişimci yaklaşımıyla ilgili de, “Üniversitemizde, yenilikçiliğin temel öğesi olduğuna inandığımız ‘yaratıcılığın’ özendirilmesi için, en uygun ortamlar hazırlanmaya çalışılmıştır. Bu amaca ulaşmak için, eleştirel düşünce becerileri ile donatılmış, sorgulayan bireyler yetiştirmeye özen gösterilmektedir. Temel amacımız, bu değerler bütününe göre seçilmiş ve tasarlanmış olan 21. yüzyıl becerileri ile öğrencilerimizi yetiştirmektir” ifadelerini kullandı.

Ahmet Yiğitbaşı

Cemali Dinçer

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRMEK

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cemali Dinçer ise, “Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcılığımız ile akademik çalışmaların ekonomik ve toplumsal değere dönüştürülmesi, yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Proje Destek Ofisi, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi ve Minerva Kuluçka Merkezimiz’in katkıları büyük. İzmir’in girişimcilik ekosistemini geliştirmek, kentin sorunlarına girişimciler ile birlikte sürdürülebilir çözümler geliştirmek, girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarından belediyelere birçok kurumla iş birliği içindeyiz” dedi.

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