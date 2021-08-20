Gündem Yaşarda yenilikçi ve girişimci gençler yetişiyor
İZMİR

Yaşar’da  yenilikçi ve girişimci gençler yetişiyor

Küresel ölçekte yenilikçi ve sürdürülebilir bir üniversite olmak için çalışan Yaşar Üniversitesi, öğrencilerini de bu vizyonla geleceğe hazırlıyor. Yaşar Üniversitesi, 50 üniversitenin yer aldığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde Ege Bölgesi’nden listeye giren tek vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yaşar’da​ yenilikçi ve girişimci gençler yetişiyor
Evrensel etik değerler çerçevesinde bilginin üretilmesi, sürdürülmesi ve aktarılmasında, “bilimsel yaklaşım” ilkesinin ön plana çıktığını belirten Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, bilginin en önemli güç olduklarına inandıklarını ifade etti.

2016 yılından bu yana aralıksız olarak TÜBİTAK öncülüğünde üniversitelerin girişimcilik ile yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı ve 50 üniversitenin bulunduğu ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde yer alan Yaşar Üniversitesi, hem öğrencilerini bu vizyonla yetiştiriyor hem de işbirlikleri ile kente katkı sağlıyor.

PROJELER EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞÜYOR

  • Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi ve Proje Destek Ofisi ile araştırma ve üniversite-sanayi iş birliği projelerinin geliştirilmesine, bu projelerden de milyonlarca lira ekonomik değer yaratılmasına destek sağlayan Yaşar Üniversitesi, Minerva Kuluçka Merkezi ile de öğrencilerine daha okurken projelerini hayata geçirip kendi şirketlerini kurma fırsatı veriyor.

Evrensel etik değerler çerçevesinde bilginin üretilmesi, sürdürülmesi ve aktarılmasında, “bilimsel yaklaşım” ilkesinin ön plana çıktığını belirten Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, bilginin en önemli güç olduklarına inandıklarını ifade etti.

  • Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi’nin yenilikçi ve girişimci yaklaşımıyla ilgili de, “Üniversitemizde, yenilikçiliğin temel öğesi olduğuna inandığımız ‘yaratıcılığın’ özendirilmesi için, en uygun ortamlar hazırlanmaya çalışılmıştır. Bu amaca ulaşmak için, eleştirel düşünce becerileri ile donatılmış, sorgulayan bireyler yetiştirmeye özen gösterilmektedir. Temel amacımız, bu değerler bütününe göre seçilmiş ve tasarlanmış olan 21. yüzyıl becerileri ile öğrencilerimizi yetiştirmektir” ifadelerini kullandı.

Ahmet Yiğitbaşı
Ahmet Yiğitbaşı

Cemali Dinçer
Cemali Dinçer

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRMEK

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cemali Dinçer ise, “Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcılığımız ile akademik çalışmaların ekonomik ve toplumsal değere dönüştürülmesi, yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Proje Destek Ofisi, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi ve Minerva Kuluçka Merkezimiz’in katkıları büyük. İzmir’in girişimcilik ekosistemini geliştirmek, kentin sorunlarına girişimciler ile birlikte sürdürülebilir çözümler geliştirmek, girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarından belediyelere birçok kurumla iş birliği içindeyiz” dedi.

  • Minerva Kuluçka Merkezi ise üniversitedeki öğrenci ve akademisyenler başta olmak üzere tüm girişimcilere, girişimcilik, danışmanlık, ofis, alt yapı, mentorluk gibi konularda destek vererek çalışmalarını sürdürüyor. Minerva Kuluçka Merkezi bugüne kadar, çoğunu daha mezun olmadan kendi iş fikrini geliştiren öğrencilerin oluşturduğu 100’e yakın girişimci ekibe ev sahipliği yaptı ve bu ekiplerin 20’den fazlası şirketleşip ticari faaliyetlerini sürdürüyor. Projelerin büyük bir kısmı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Yaşar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi’nin sağladığı hibe destekleri ile destekleniyor.
Abone Ol Google News
Doğan ve Bir cezaevinde

Doğan ve Bir cezaevinde

​Mahkum olan 14 emekli generalin rütbeleri de sökülecek.
Evet hudut namustur

Evet hudut namustur

​Yeni mi aklınıza geldi?
Aşı olmayana test şartı

Aşı olmayana test şartı

​Okulların açılmasına sayılı günler kala koronavirüsle mücadelede yeni aşamaya geçiliyor.
Biz şanslıydık

Biz şanslıydık

​Pakistan'a nakledilen 273 Türk vatandaşı dün THY uçağıyla İstanbul'a ulaştı.
Havaalanında trajedi

Havaalanında trajedi

​Taliban ile ABD arasında sıkıştılar.
İslam dünyası yalnız bıraktı

İslam dünyası yalnız bıraktı

​Afganistan'da yaşanan olaylar sonrası sessizlik hakim.

Kaossuz olmazmış

Kaossuz olmazmış

​Her savunması ayrı bir kriz.
Sahte hesaplara <br>hesap sorulacak

Sahte hesaplara
hesap sorulacak

“Dezenformasyonla mücadele yasası” taslağının hazırlıkları sürüyor.
Zafer anıtında yol göründü

Zafer anıtında yol göründü

​1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolları belirginleşmeye başladı.

Kayıpları Kağanlar arıyor

Kayıpları Kağanlar arıyor

Yaralar sarılırken, bir yandan da aramalar devam ediyor.
Çocuklarda din <br>ve ahlak eğitimi

Çocuklarda din
ve ahlak eğitimi

​Ailenin en önemli görevi rol model olmak.
Batman vakada birinci

Batman vakada birinci

​Bakan Koca, il bazında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının haritasını paylaştı.
Fenerbahçe'nin yeni prensi

Fenerbahçe'nin yeni prensi

​20 yaşındaki Muhammet tur kapısını araladı.
Roma'yı yıkamadık

Roma'yı yıkamadık

​Trabzonspor, play-off turu ilk maçında Roma'ya 2-1 yenildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.