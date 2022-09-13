Yaşasın okulumuz: İlk tatil 14 Kasım'da

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatili sonrası 2022/2023 Eğitim-Öğretim Yılı dün başladı. Yeniden sınıfları dolduran öğrenciler hem arkadaşlarıyla hem öğretmenleriyle hasret giderdi. Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ücretsiz yardımcı kaynaklar, bu yıl ilk kez ders kitaplarıyla birlikte okul sıralarında öğrenciler için hazır oldu.

YENİ ARKADAŞLAR EDİNECEĞİM

Yeni dönem heyecanının yaşandığı adreslerden biri de Ankara’daki Bahçelievler Nebahat Keskin İlkokulu oldu. Okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencisi Mine Yücel, “Birazcık korkuyorum, aynı zamanda heyecanlıyım. Yeni arkadaşlar edineceğim. Teneffüslerde oyun oynayacağım. Ödevlerimi yapacağım, öğretmenimi hiç üzmeyeceğim” dedi.

Bu sene üçüncü sınıfa başlayan Yasin Yücel ise “Okul kıyafetlerimi giymeyi bile özledim. Okulların açılmasını sabırsızlıkla bekledim. Dün gece heyecandan uyuyamadım” ifadelerini kullandı.

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İkinci sınıfa başlayan Mert Karaduman, “Yeni okul eşyaları aldım. Onları kullanmak istiyorum. Yeni kitaplarım olacak. Akşam hepsini kaplayacağım. Artık arkadaşlarım ve öğretmenimle vakit geçirebileceğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

İLK TATİL 14 KASIM’DA

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül’de uyum eğitimi almıştı. Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci ise bugün başladı ve 16 Eylül’e kadar sürecek. Ayrıca, eğitim ailesine bu yıl, 1 Eylül’de atanan 20 bin öğretmen daha katıldı. 2022/2023 Eğitim-Öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022’de. Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023’te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023’te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023’te sona erecek.

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