Gündem Yasemin Kay Allen Kilyos Sahilinin halini görünce İBBye öfke kustu
İSTANBUL

Yasemin Kay Allen Kilyos Sahili'nin halini görünce İBB'ye öfke kustu

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kilyos sahilindeki görüntülere isyan etti. Sahildeki plastik atıkları ve ölen yunus balığı yavrusunu paylaşan Allen, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Sarıyer Belediyesi'ne "Bu bir felakettir. Sorumluların en ağır cezaları alması gerekiyor, yetkilileri göreve çağırıyorum." diyerek tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Diğer
​Yasemin Kay Allen Kilyos Sahilinin halini görünce İBBye öfke kustu
Ünlü oyuncu İBB'ye öfke kustu.

Oyuncu Yasemin Kay Allen, yürüyüş yapmak için gittiği Kilyos Sahili'nde gördüğü atıklar ve karaya vurmuş yunus balığını görünce sinirlerine hakim olamadı.

"YUNUS BALIĞI PLASTİK YEMEKTEN ÖLMÜŞ"

Instagram hesabından hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hem de Sarıyer Belediyesi'ni etiketleyen oyuncu, sahildeki plastik atıkları ve öldüğü için karaya vuran yunus balığını göstererek öfke kustu. Yunus balığının plastik yediği için öldüğünü ileri süren oyuncu, yayınladığı videolarda şunları söyledi:

  • "Kilyos sahili kilometrelerce plastik atık dolu. Konteyner patlamış diye tahmin ediyorum. Burada bir ölmüş yunus balığı yavrusu görüyorsunuz içi plastik dolu. Plastik yemekten ölmüş. Bunun sorumlusu kim? Temizliğini kim üstlenecek? Faturası hangi hayvanlara ve insanlara kesilecek? Sadece merak ediyorum. Yazıklar olsun. İçinde bir parça vatan, toprak sevgisi olanın şu görüntülerden sonra içi paramparça olur. Bu bir skandaldır, bu gerçek bir felakettir. Yetkilileri göreve çağırıyorum."

Yasemin Kay Allen'den plastik atık tepkisi
OYNAT 00:27
Yasemin Kay Allen'den plastik atık tepkisi
Kilyos Sahili'nde plastik atıkları ve ölen yunus balığını gören oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Sarıyer Belediyesi'ne 'Bu bir skandaldır, yetkilileri göreve çağırıyorum' diyerek tepki gösterdi.

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