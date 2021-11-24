Yaşlı adam 14 saat sonra bulundu: Asker sırtında ambulansa taşıdı

Karacabey'e bağlı Muratlı Mahallesi'nde yaşayan İsmail Bacak, dün odun kesmek için ormana gitti. Gün boyunca kendisinden haber alamayan ailesi, saat 21.00 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli askerler ile AFAD ekipleri arama- kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaya ANDA, NAK, AKUT ve İHH'den de ekipler katıldı. 156 kişilik ekip gece boyunca Bacak'ı aradı. Ekipler, saat 11.00 sıralarında Muratlı Mahallesi Halkalı mevkisinde Bacak'a ulaştı. Yorgun ve bitkin halde olan Bacak'ı bir asker sırtında taşınarak ambulansa götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Bacak, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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