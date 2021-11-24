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BURSA

Yaşlı adam 14 saat sonra bulundu: Asker sırtında ambulansa taşıdı

Bursa'da odun kesmek için gittiği ormanda kaybolan 80 yaşındaki İsmail Bacak 14 saat sonra bulundu. Bitkin haldeki Bacak'ı bir asker sırtında taşıyarak ambulansa götürdü.

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Haber Merkezi DHA
Yaşlı adam 14 saat sonra bulundu: Asker sırtında ambulansa taşıdı
Askerin sırtındaki yaşlı adam

Karacabey'e bağlı Muratlı Mahallesi'nde yaşayan İsmail Bacak, dün odun kesmek için ormana gitti. Gün boyunca kendisinden haber alamayan ailesi, saat 21.00 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli askerler ile AFAD ekipleri arama- kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaya ANDA, NAK, AKUT ve İHH'den de ekipler katıldı. 156 kişilik ekip gece boyunca Bacak'ı aradı. Ekipler, saat 11.00 sıralarında Muratlı Mahallesi Halkalı mevkisinde Bacak'a ulaştı. Yorgun ve bitkin halde olan Bacak'ı bir asker sırtında taşınarak ambulansa götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Bacak, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


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