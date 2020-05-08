Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Yaşlı adama 20 milyonluk şok Silah zoruyla senet imzalattılar, felç geçirdi
3. SAYFA

Yaşlı adama 20 milyonluk şok: Silah zoruyla senet imzalattılar, felç geçirdi

Bursa’da yalnız yaşayan 81 yaşındaki Fehmi Bakar "silah zoruyla attırılan imza" nedeniyle 20 milyonluk mal varlığını kaybetmekle karşı karşıya kaldı. Yaşlı adamın tüm arazilerine senetler ödenmediği gerekçesiyle haciz konulurken, üzüntüden kısmi felç geçiren adam soluğu savcılıkta aldı. Zorla senet imzalatan eşkıyaların hala elini kolunu sallayarak sokakta dolaştığını söyleyen mağdur adam, "Adalet istiyorum" dedi.

Haber Merkezi İHA
Yaşlı adam, dolandırıcıların ceza almasını istiyor.
Yaşlı adam, dolandırıcıların ceza almasını istiyor.

Mudanya ilçesi Mürsel köyünde yaşayan ancak köyün dışında kendi yaptığı barakada hayvanlarıyla yalnız yaşayan Fehmi Bakar (81) villaların yakınında bulunan arazilerini kat karşılığı satmak istedi. Bir arkadaşı vasıtasıyla kendisini müteahhit olarak tanıtan bir kişi ile anlaştı. İddiaya göre, bir kaç kez yaşlı adamın yaşadığı eve gelen bu kişi bir gece vakti ansızın gelerek silah zoruyla boş senede imza attırdı. Bu senetlere 7 milyon lira tutarında meblağ yazıldı. Sonra bu senetler ciro edilerek bir hafta içinde Bursa İcra Müdürlüğü’nden icraya konuldu.

Valilik uyardı: Dolandırıcıların son oyunu solunum cihazı!
GÜNDEM
Valilik uyardı: Dolandırıcıların son oyunu solunum cihazı!
  • Fehmi Bakar’ın 20 milyon değerindeki tüm mal varlığına haciz şerhi konuldu ve bu malların satışı söz konusu oldu.

'Tövbekar dolandırıcı' cami çıkışı yakalandı
OYNAT 01:00
'Tövbekar dolandırıcı' cami çıkışı yakalandı
Denizli Çivril'de, Cemal Babacan'ı (74) telefonla arayıp, kendisini 'jandarma' olarak tanıtarak, 120 bin TL dolandıran Cemalettin Aslan (55), gerçek jandarmalar tarafından camiden çıkarken yakalandı. Daha önce de 4 kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıkan Aslan, ifadesinde her olaydan sonra camiye gidip, namaz kılıp, tövbe ettiğini söyledi.

Elini kolunu sallayarak geziyor

Bakar, kendisine silah zoruyla senetlere imza attırdığını iddia ettiği kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaşlı adam mallarının elinden gideceğini suçluların ise elini kolunu sallayarak gezdiğini belirterek adalet istediğini belirtti.

Sözde dergah kurup dolandırıcılık yaptığı belirlenen kadına 121 yıl hapis cezası istemi
GÜNDEM
Sözde dergah kurup dolandırıcılık yaptığı belirlenen kadına 121 yıl hapis cezası istemi


  • Başından geçenleri anlatan yaşlı adam, "Benim tanıdığım bir arkadaşım bu kendini müteahhit diye tanıtan arkadaşı alıp yanıma geldi. Bu adam çok defa yanıma gitti geldi. Bir gece yine geldi. Silah gösterip masanın üstüne koyduğu senetleri imzalamamı istedi. Bu senetleri imzalamazsan seni öldürüp götürüp dereye atarız dedi. Bende öldürecek diye korktuğum için imzalamak zorunda kaldım" dedi.

Kısmi felç geçirdi

Yaşadıklarından dolayı kısmi felç geçiren Bakar2ın avukatı Ertuğrulgazi Akyıldız, "Şüpheli kişilerce gerçek bir alacak verecek ilişkisine dayanmadan senetler dolduruluyor. Diğer şüpheli kişilere ciro ediliyor. Toplamda 7 senet bir hafta içinde Bursa İcra Müdürlüğünden icraya koyuluyor. Müvekkilimin atadan miras kalan tüm mal varlığına haciz konulmuş durumda ve malların satışı söz konusu bu kapsamda hukuk mahkemelerine dava açtık. Hemde savcılığa suç durusunda bulunduk. Oradaki süreçlerin biz ilerlemesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Abone Ol Google News
Ziyaretçi kabul edilmeyecek

Ziyaretçi kabul edilmeyecek

​Bakanlıktan huzurevleri için Anneler Günü ve bayram kararı.
Başarının sırrı

Başarının sırrı

Prof. Çelik korona ile mücadeledeki stratejik detayı açıkladı.
Adalara tekne ile girmeye çalıştılar

Adalar'a tekne ile
girmeye çalıştılar

​Karantina uygulanan Adalar için denizde denetim.
Türk hükümeti <br>İngiliz bakanların imajını kurtardı

Türk hükümeti
İngiliz bakanların imajını kurtardı

​İngiliz gazetesi testi geçemeyen ürünler ile ilgili gerçeği yazdı.
Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık

​Tolga Ciğerci'nin yeni takımı belli oldu.
Birçok il için<br> sağanak uyarısı

Birçok il için
sağanak uyarısı

Bazı bölgelerde sıcaklıklar 6 derece düşecek.

Hafter'e darbe üstüne darbe

Hafter'e darbe üstüne darbe

​Vatiyye Hava Üssü'nde bulunan milisler orduya teslim oldu.

Sahurda <br>korkutan göçük

Sahurda
korkutan göçük

​Yol ve istinat duvarı tamamen çöktü.
Finansal<br>teröre suçüstü

Finansal
teröre suçüstü

​Darbeciler içeriden patronları Londra'dan harekete geçti.
Hayran bıraktı

Hayran bıraktı

​Dünyanın farklı bölgelerinden gelen 'Süper Ay' manzaraları...
Belediye PKK<br>kampına döndü

Belediye PKK
kampına döndü

HDP'li Kars Belediyesi PKK bağlantılı yirmiden fazla kişiyi işe aldı.
​Hafter saldırdı: 3 ölü

​Hafter saldırdı: 3 ölü

​Darbeci Hafter, Türkiye Büyükelçiliği bölgesine saldırı düzenledi.
Sanki<br>salgın bitmiş

Sanki
salgın bitmiş

​İstanbul tamamen normal hayata döndü, meydanlar doldu.
Hafter'e Suriyeli<br>paralı savaşçı

Hafter'e Suriyeli
paralı savaşçı

​Rusya milislere aylık 1000 dolar ödeyip, Hafter'e destek gönderdi.
Enkaz<br>içinde iftar

Enkaz
içinde iftar

​İdlib'de hayatta kalma mücadelesi...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.