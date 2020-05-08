Yaşlı adama 20 milyonluk şok: Silah zoruyla senet imzalattılar, felç geçirdi

Mudanya ilçesi Mürsel köyünde yaşayan ancak köyün dışında kendi yaptığı barakada hayvanlarıyla yalnız yaşayan Fehmi Bakar (81) villaların yakınında bulunan arazilerini kat karşılığı satmak istedi. Bir arkadaşı vasıtasıyla kendisini müteahhit olarak tanıtan bir kişi ile anlaştı. İddiaya göre, bir kaç kez yaşlı adamın yaşadığı eve gelen bu kişi bir gece vakti ansızın gelerek silah zoruyla boş senede imza attırdı. Bu senetlere 7 milyon lira tutarında meblağ yazıldı. Sonra bu senetler ciro edilerek bir hafta içinde Bursa İcra Müdürlüğü’nden icraya konuldu.

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Fehmi Bakar’ın 20 milyon değerindeki tüm mal varlığına haciz şerhi konuldu ve bu malların satışı söz konusu oldu.

OYNAT 01:00 'Tövbekar dolandırıcı' cami çıkışı yakalandı Denizli Çivril'de, Cemal Babacan'ı (74) telefonla arayıp, kendisini 'jandarma' olarak tanıtarak, 120 bin TL dolandıran Cemalettin Aslan (55), gerçek jandarmalar tarafından camiden çıkarken yakalandı. Daha önce de 4 kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıkan Aslan, ifadesinde her olaydan sonra camiye gidip, namaz kılıp, tövbe ettiğini söyledi. BiP'te paylaş

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Elini kolunu sallayarak geziyor

Bakar, kendisine silah zoruyla senetlere imza attırdığını iddia ettiği kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaşlı adam mallarının elinden gideceğini suçluların ise elini kolunu sallayarak gezdiğini belirterek adalet istediğini belirtti.

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Başından geçenleri anlatan yaşlı adam, "Benim tanıdığım bir arkadaşım bu kendini müteahhit diye tanıtan arkadaşı alıp yanıma geldi. Bu adam çok defa yanıma gitti geldi. Bir gece yine geldi. Silah gösterip masanın üstüne koyduğu senetleri imzalamamı istedi. Bu senetleri imzalamazsan seni öldürüp götürüp dereye atarız dedi. Bende öldürecek diye korktuğum için imzalamak zorunda kaldım" dedi.

Kısmi felç geçirdi

Yaşadıklarından dolayı kısmi felç geçiren Bakar2ın avukatı Ertuğrulgazi Akyıldız, "Şüpheli kişilerce gerçek bir alacak verecek ilişkisine dayanmadan senetler dolduruluyor. Diğer şüpheli kişilere ciro ediliyor. Toplamda 7 senet bir hafta içinde Bursa İcra Müdürlüğünden icraya koyuluyor. Müvekkilimin atadan miras kalan tüm mal varlığına haciz konulmuş durumda ve malların satışı söz konusu bu kapsamda hukuk mahkemelerine dava açtık. Hemde savcılığa suç durusunda bulunduk. Oradaki süreçlerin biz ilerlemesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.