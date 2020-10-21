Yaşlı adamın başına zorla kolonya dökmüş büyük tepki toplamıştı: 5 yıla kadar hapsi isteniyor

Ekonomi

CHP'li başkan yardımcısı kiracısı olduğu fabrikayı tahliye ederken binayı da söküp götürdü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yer alan fabrikasını İhsan Yümlü'ye satan ve bir yıllık kira sözleşmesi yaparak üretime devam eden Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Han, aylarca kirayı ödemeyince yeni mal sahibi ile icralık oldu. Mahkemeden çıkan tahliye sonrası binanın bazı kısımlarının sökülerek yapıda hasara yol açıldığı iddiasıyla Yahya Han hakkında suç duyurusunda bulunuldu.