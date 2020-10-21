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Gündem Yaşlı adamın başına zorla kolonya dökmüş büyük tepki toplamıştı 5 yıla kadar hapsi isteniyor
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Yaşlı adamın başına zorla kolonya dökmüş büyük tepki toplamıştı: 5 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Bağcılar 'da 53 yaşındaki İhsan Öztürk'ün başına zorla kolonya döküp maske taktığı videoyu sosyal medya platformunda paylaşan 35 yaşındaki Osman Koçyiğit hakkında "Özel hayatın gizliliğini ifşa etmek" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber Merkezi DHA
Yaşlı adamın başına zorla kolonya döken genç büyük tepki toplamıştı.
Yaşlı adamın başına zorla kolonya döken genç büyük tepki toplamıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Osman Koçyiğit'in 19 Mart 2020 tarihinde İhsan Öztürk'ü yanına çağırdığı, yüzüne maske takarak "Virüs vakasına yakalanmış, acil müdahale timi geldi" diyerek Öztürk'ün kafasına sıvı bir madde döktüğü belirtildi. Sanığın sözlerine "Tamam tamam aferin sana kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun" diyerek devam ettiği anlatılan iddianamede, söz konusu videoyu sosyal medya platformunda paylaştığı anlatıldı.

Yaşlı adamı zorla durdurup, yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döktüler
KORONAVİRÜS
Yaşlı adamı zorla durdurup, yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döktüler


Oğlu şikayette bulunmuştu

Videonun İhsan Öztürk'ün oğlu Ahmet Öztürk tarafından görüldüğü ve şikayette bulunulduğu kaydedilen iddianamede, sanık Osman Koçyiğit'in "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Yaşlı adamın başına kolonya döken ahlaksız gözaltına alındı
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Yaşlı adamın başına kolonya döken ahlaksız gözaltına alındı
İstanbul'da yaşlı adamı durduran bir genç, zorla maske takarak başına kolonya döktü. Sosyal medyada yayılan görüntü, büyük tepki topladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın ardından, olayın şüphelisi gözaltına alındı. Emniyete getirilen şahıs 'Neden yaptın?' sorusuna, 'Yanlış anlaşılma var. O benim ağabeyim' şeklinde cevap verdi.


  • Tutuksuz sanık Koçyiğit, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden 21. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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