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Ordu haber: Yaşlı çift yangında hayatını kaybetti

Yaşlı çift yangında hayatını kaybetti

Ordu'da bir evde çıkan yangın sonucu, yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Haber Merkezi IHA AA
Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir evde çıkan yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Bayramlı Mahallesi Dere mevkisinde İdris Öztürk'e (82) ait tek katlı evde yangın çıktı.

Kısa sürede tüm binayı saran alevleri gören komşuları, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatte yangını söndürdü.

Ekipler, evde yaptıkları incelemede İdris ile eşi Gülsüm Öztürk'ün (72) hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, savcının incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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