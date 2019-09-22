Yaşlı kadın fındık bahçesinde ölü bulundu Yaşlı kadın fındık bahçesinde ölü bulundu Kastamonu’nun Cide ilçesinde fındık bahçesine giden yaşlı kadın, burada komşusu tarafından ölü olarak bulundu. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği sanılan Müzeyyen Görgülü’nün naaşı Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi 22 Eylül 2019, 22:38 Son Güncelleme: 22 Eylül 2019, 23:20 IHA