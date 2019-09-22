Gündem Yaşlı kadın fındık bahçesinde ölü bulundu
KASTAMONU

Yaşlı kadın fındık bahçesinde ölü bulundu

Yaşlı kadın fındık bahçesinde ölü bulundu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde fındık bahçesine giden yaşlı kadın, burada komşusu tarafından ölü olarak bulundu. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği sanılan Müzeyyen Görgülü’nün naaşı Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi IHA
Kalp krizi geçidiği tahmin edilen yaşlı kadın morga kaldırıldı.
Kalp krizi geçidiği tahmin edilen yaşlı kadın morga kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde yaşayan 72 yaşındaki Müzeyyen Görgülü, fındık toplamak fındık bahçesine gitti.

  • Yan bahçedeki fındık bahçesine giden komşusu Rabia Dinçer, yaşlı kadının yerde yattığını gördü. Uyuduğunu sanarak bahçesine giden komşusu, evine dönerken yaşlı kadını tekrar aynı yerde yatarak görmesi üzerine şüphelenerek yanına gidip kontrol etti.

Yaşlı kadından belirti gelmeyince komşusu, durumu köy muhtarlığına bildirdi. Olay yerine gelen muhtar ve köylülerin bildirmesiyle jandarma ekipleri ve 112 Acil Sağlık Ekipleri fındık bahçesine gelerek yaptıkları incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği sanılan Müzeyyen Görgülü’nün naaşı Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de 68 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM
İzmir'de 68 düzensiz göçmen yakalandı
İklim Zirvesinde sıfır atık projesi

İklim Zirvesi'nde sıfır atık projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te 400 bin binada sıfır atık sistemine geçeceğiz
Yangının şüphelisine tutuklama

Yangının şüphelisine tutuklama

​Pendik'teki yangının zanlısı PKK üyeliği ve orman yakmak suçundan tutuklandı.
Beklenmedik ziyaret

Beklenmedik ziyaret

​Küresel ısınmayı reddeden Trump, İklim Zirvesi'ni ziyaret etti.
Geçmiş olsun telefonu

Geçmiş olsun telefonu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü.
Sergen Yalçın sesleri!

Sergen Yalçın sesleri!

Beşiktaş puan kaybetti taraftar isyan etti.
IMF ile gizli görüşme

IMF ile gizli görüşme

​Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kamuoyu, IMF'den kimin medet umduğunu görmüştür.

Son dakika galibiyeti

Son dakika galibiyeti

Sivasspor sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
PKK sığınağına operasyon

PKK sığınağına operasyon

​Operasyonda, 8 adet kalem şeklinde fünye ele geçirildi.
Gümrük Kanunu değişiyor

Gümrük Kanunu değişiyor

​Kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Bahçeli taburcu oldu

Bahçeli taburcu oldu

Üst yolunum enfeksiyonuna bağlı hastaneye gitmişti.
F-16'lar Suriye hava sahasında

F-16'lar Suriye hava sahasında

​MSB, Türk jetlerinin 2 saat uçuş yaptığını açıkladı.
Bakan uyardı:<br>Ücret alınmayacak

Bakan uyardı:
Ücret alınmayacak

İflastan etkilenenlerin sayısı 80 bini bulabilir.
Babamın hiç suçu yok

Babamın hiç suçu yok

​Uygur Türkü kız kardeşlerin yakarışı yürekleri dağladı.
Mültecilerin akıl almaz kaçış yöntemi

Mültecilerin akıl almaz kaçış yöntemi

​Ukraynalı voleybol takımı kılığında yakalandılar.
ABD durmuyor:<br>3 bin 700 tır silah

ABD durmuyor:
3 bin 700 tır silah

Yeni Şafak, ABD'nin son sevkıyat listesine ulaştı.
PKK'nın video<br>planı deşifre oldu

PKK'nın video
planı deşifre oldu

Teröristler evlat nöbeti tutan annelerin direncini kırmaya çalışıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.