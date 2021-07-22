Gündem Yaşlı kadın oturduğu sitenin bahçesinde ölü bulundu
ANTALYA

Yaşlı kadın oturduğu sitenin bahçesinde ölü bulundu

Antalya’da 66 yaşındaki kadının oturduğu sitenin bahçe kısmında cansız bedeni bulundu. Yaşlı kadının oturduğu dairenin balkon kısmından düşmüş ya da atlayarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Haber Merkezi İHA
Yaşlı kadın oturduğu sitenin bahçesinde ölü bulundu
Ceset cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Sitenin 3’üncü katında yalnız yaşayan Nermin B.’yi (66) yerde hareketsiz bir şekilde gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından kontrolü yapılan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

  • Durumun şüpheli görülmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemede kadının oturduğu dairenin balkonunda cama yakın duran sandalye dikkat çekti. Ekipler, kadının düşmüş ya da intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Yaşlı adamın ölümü evden gelen kokuyla ortaya çıktı
GÜNDEM
Yaşlı adamın ölümü evden gelen kokuyla ortaya çıktı

Beyoğlu'nda şüpheli ölüm: Taksi durağının arkasında bulundu
GÜNDEM
Beyoğlu'nda şüpheli ölüm: Taksi durağının arkasında bulundu

Mersin’de damat dehşeti: Kayınvalidesini benzinle yakıp izledi
GÜNDEM
Mersin’de damat dehşeti: Kayınvalidesini benzinle yakıp izledi
Abone Ol Google News
Görenleri hayrete düşürdü

Görenleri hayrete düşürdü

​Kurban etleri bozulmasın diye yaptı.
Demir dövmekten daha zor

Demir dövmekten daha zor

Her birinden 30 lira kazanıyorlar.
Denize girmek yasaklandı

​Şile'de bir kişi boğuldu, iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

​Tahliye edildikten sonra yıkımına başlanacak.

Aralarında sorumlunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları uyardı.
Bursa'da<br>heyecanlandıran keşif

Bursa'da
heyecanlandıran keşif

​Heyelan sonrası bölgede gezen çoban buldu.

Üniversiteli Onur'un son görüntüleri ortaya çıktı.

Bariyer üzerinde 40 metre boyunca yol gitti.

​Hem tatil yapamadılar hem de karakolluk oldular.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.