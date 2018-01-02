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Denizli haber: Yaşlı kadına eski damattan 150 bin TL borç

Yaşlı kadına eski damattan 150 bin TL borç

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan Vesile Telli, eski damadının iş makinelerini devretme bahanesiyle evrak imzalatarak iş yerini habersiz bir şekilde kendisine devrettiğini öne sürdü. Kadın, 2009'daki devir işlemlerinin ardından kendisine 150 bin TL sigorta primi ve vergi borcu kaldığını iddia etti.

Haber MerkeziIHA
Vesile Telli yaşadığı durumu anlattı.
Vesile Telli yaşadığı durumu anlattı.

Buldan'da yaşayan iki kız annesi 60 yaşındaki Vesile Telli, 2009 yılında tekstil üzerine işletmesi bulunan 14 yıllık damadı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Telli, 2009 yılında damadı A.A.'nın kendisine gelerek, işlerinin kötü gittiğini ve tekstil makinelerinin kendisine devretmek istediğini söylediğini, bu durumu kızı ile paylaşmama konusunda tembihlediğini ileri sürdü.

Daha sonra damadı tarafından notere gittiğini ve evrakları imzaladığını öne süren Telli, damadı A.A.'nın kızına giderek, işlerinin kötü gittiğini ve anlaşmalı olarak boşanmak istediğini, kızının bu durumu kabul ettiğini söyledi.

"Borç her geçen gün artıyor"

Denizli merkezde faaliyet gösteren ve 40-50 işçinin çalıştığı işletmenin haberi olmadan kendisine devrildiğini ileri süren Telli, durumu bir sene sonra babasından kalan maaşının kesilmesiyle öğrendiğini iddia etti. Telli, eski damadının kızından boşandıktan sonra iş yeri adresini taşıdığını ve kalan sigorta prim borçları ile vergi borcunun kendisine kaldığını ileri sürdü. Borçlarını nasıl ödeyeceğini bilemediğini belirten 60 yaşındaki kadın, adına imzasının bulunması nedeniyle kimseyi inandıramadığını söyledi. 2009 yılında 25 bin olan sigorta prim borcunun 2017 yılı itibariyle 70 bin TL’ye, 7 bin 500 TL olan vergi borcunun ise 2017 yılı itibariyle 80 bin TL civarına çıktığını ileri sürdü.

"Derdimi kimseye anlatamıyorum"

Damadının, tekstil makineleri alınacağını bahane ederek, imza sirkülerini aldığını dile getiren Telli, 2010 yılı Ağustos ayında damadının kızından boşanıp, kendilerini yüzüstü bıraktığını belirterek, "Eski damadım geldi, 'işlerim kötü gidiyor, makineleri senin üzerine devredeceğim' dedi. Sonra notere gidip imza attım. Benim okumam yazmam fazla yok, imza attım. Ben iyilik ettim, sadece kızımın yuvası yıkılmasın diye imza attım. Ama nereden bilecektim ki, bunları benim başıma getirecek. Bir sene sonra babamdan kalan maaşı çekmeye gittiğimde, gerçeği öğrendim. İş yerini benim üzerime devretmiş, haberim yok. 40-50 işçi çalışıyordu. Hepsinin sigorta primleri ve vergi borcu üzerime kaldı. Ne yapacağım bilemiyorum" dedi.

"Bana 'kazığı yemişsin' diyorlar"

İmza attığı için gittiği her yerde kapıların yüzüne kapandığını ve çaresiz olduğunu belirten 60 yaşındaki Telli, hiçbir avukatın dosyasını kabul etmediğini, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

Telli, "Nereye gitsem, 'sen imza atmışsın, yapacak bir şey yok' deyip kapıları yüzüme kapatıyorlar. Kimisi de bana, 'teyze sen kazığı yemişsin' deyip azarlıyor, bu borçları üzerimden kaldırsınlar. Tek isteğim bu, bir şekilde başımın çaresine bakarım. Çünkü her geçen gün borç birikiyor. Sosyal yardımlaşmaya gidiyorum, yardım ediyorlar ama dilenci gibi azarlıyorlar. Babamdan kalan maaşım kesilmeseydi, hiç kimseye muhtaç olmazdım. Tek istediğim, en azında babamdan kalan maaşın tekrar bağlanması" diye konuştu.

Konu hakkında telefonda iddialara cevap veren eski damat A.A. ise, "O zamanlarda da iftira atmışlardı, karakola gidip şikayetçi oldular ama bir şey çıkmadı, tüm ifadeler orada var. Bunlar doğru değil" dedi.

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