Gündem Yaşlı kadını darbedip, bileziğini ve küpesini alan maskeli zanlı yakalandı
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İzmir haberleri:​Yaşlı kadını darbedip, bileziğini ve küpesini alan maskeli zanlı yakalandı!

Yaşlı kadını darbedip, bileziğini ve küpesini alan maskeli zanlı yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde, zorla evine girdiği Beyhan Güleç'i (75) darbedip, kulağındaki küpesi ile kolundaki bileziği gasbettiği iddia edilen K.A. (16), polisin çalışmasıyla yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Zanlı, Güleç'i darbedip, kolundaki bilezik ile kulağındaki küpeyi alarak kaçtı.
Zanlı, Güleç'i darbedip, kolundaki bilezik ile kulağındaki küpeyi alarak kaçtı.

Olay, pazartesi günü saat 11.00 sıralarında, İzmir'in 4 Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Bir çocuk annesi Beyhan Güleç, evde yalnız başınayken kapı çaldı.

'Hırsız var' diye polisi aradılar yakayı ele verdiler
GÜNDEM
'Hırsız var' diye polisi aradılar yakayı ele verdiler

Kapıyı açan Güleç, elinde bıçak, maskeli bir kişiyle karşılaştı. Zorla içeri giren bu kişi, Güleç'i darbedip, kolundaki bilezik ile kulağındaki küpeyi alarak kaçtı.

Olayın yaşandı ev.

Çığlıklarını komşuları duydu

Güleç'in çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Beyhan Güleç, gelen ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyhan Güleç tedavisi sonrası taburcu edildi.

Şüphelinin 16 yaşındaki K.A. olduğu belirlendi

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin 16 yaşındaki K.A. olduğunu belirledi. Dün operasyon düzenleyen ekipler, K.A.'yı gözaltına aldı. K.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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