Yaşlı kadını darbedip, bileziğini ve küpesini alan maskeli zanlı yakalandı

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İstanbul’da yağmur bekleniyor: Hava sıcaklığı 2-4 derece artacak

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre; bugün havanın parçalı ve az bulutlu olacağı; hava sıcaklığının en düşük 0, en yüksek 8 derece olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 2-4 derece artacağı belirtildi. Yarından itibaren ise yağmur bekleniyor.