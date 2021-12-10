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AYDIN

Yaşlı kadını telefonla üç milyon lira dolandırdılar

Aydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen bir operasyonda yaşlı kadını telefonla dolandırarak 3 milyon lirasını alan şahıs polisin operasyonu ile yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Yaşlı kadını telefonla üç milyon lira dolandırdılar
Film sahnelerini aratmayan operasyon sonrası yakalanan İ.E.H. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Nazilli merkez Aydoğdu Mahallesinde meydana geldi. Emekli gurbetçi olduğu öğrenilen H.G. (76) isimli yaşlı bayanı telefonla arayarak kendisini asker, polis, hakim ve savcı gibi tanıtan dolandırıcılar iki ay içerisinde toplam 3 Milyon TL dolandırdı.

Son olarak tekrar dolandırıcıların telefonla arayıp para istemesi üzerine Polise müracaat eden yaşlı kadın dolandırıldığını anladı.

Nazilli Polisinin saatlerce hazırlandığı operasyona 9 ekip katıldı. Her sokakta tedbir alan polis ekipleri yaşlı kadından parayı teslim almak üzere buluşma yerine gelince düğmeye bastı. Polisler şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Film sahnelerini aratmayan operasyon sonrası yakalanan İ.E.H. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şahsın yarın adliyeye sevke edileceği öğrenildi. Öte yandan dolandırıcıların elinden kurtulan yaşlı kadının uzun süre polislere sarılıp teşekkür ettiği öğrenildi.

Hırsızların birisi uyuyor numarası yaparken diğer ikisi ise çatıda yakalandı
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Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri üç kişiyi durdurmak istedi.
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Ancak polisi fark eden şüpheliler ‘dur’ ihtarına uymayarak ara sokaklara kaçıp izlerini kaybettirmek istedi.
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Şüphelilerin kaçmasının ardından bölgeye yoğunlaşan polis ekipleri arama çalışmalarına başladı.
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Şüphelileri kaçabileceği yerleri araştıran ekipler, bir metruk bina içerisine girdi. Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler metruk bina içerisinde yatakta uyuyor numarası yapan şüphelinin birini yakaladı.
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Daha sonra metruk binanın çatısına çıkan polis, kaçan diğer 2 şüphelinin de bitişiğinde bulunan evin damında olduğunu gördü. Bunun üzerine dama çıkan polis diğer 2 şüpheliye yakaladı.
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Yakalanan şüphelilerin birçok yerden demir kapı çalıp sattığı tespit edildi. Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler, yapılan çalışmada çalınan kapıları bularak şüphelilerle beraber polis merkezine götürdü.
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Diğer bir olayda ise hırsızlık suçundan aranan bir kişi, girdiği rehabilitasyon merkezinde klima motoru çalmaya çalıştığı sırada polisler tarafından yakalandı.
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Olay, Döşeme Mahallesi’nde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi.
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Alınan bilgiye göre, M.H çitlerin üzerinde rehabilitasyon merkezinin içerisine atladı. Durumu gören vatandaşın biri olayı polise bildirdi.
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lay yerine gelen polis ekipleri rehabilitasyon merkezinin çitlerinden atlayarak içeri girdi.
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Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler, bahçede yaptığı arama çalışması sırasında M.H’yi klima motoru çalmaya çalıştığı sırada yakaladı. Yapılan GBT sorgusunda M.H’ın daha önceden yaptığı hırsızlıklardan da aranması olduğu tespit edildi.<br>Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.
Hırsızların birisi uyuyor numarası yaparken diğer ikisi ise çatıda yakalandı
Adana'da polis gece yarısı peş peşe gelen hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. İlk vakada polisten kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelilerinden biri saklandığı yatakta, ikisi ise bir evin damında yakalanırken, diğer bir olayda ise hırsızlık suçundan aranan bir kişi, girdiği rehabilitasyon merkezinde klima motoru çalmaya çalıştığı sırada polisler tarafından yakalandı.


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