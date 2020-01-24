Gündem Yaşlı kadının evinden 13 ton çöp çıktı Ekipler şaşkına döndü
BURSA

Yaşlı kadının evinden 13 ton çöp çıktı: Ekipler şaşkına döndü

Bursa'da Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevreye kötü koku yaydığı için mahalle sâkinlerinin şikâyet ettiği evden 13 ton çöp çıkarttı.

Haber Merkezi İHA
Ekipler, eve girdiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Ekipler, eve girdiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine Umurbey Mahallesi Kuleliler Sokak’ta oturan H.K.’ye ait eve giden Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, eve girdiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Evden çıkarılan çöpler şoke etkisi yaptı.
  • Tavanlara kadar çöp yığınlarıyla dolan, adım atmakta zorlanılan evde Bursa 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen kararla yapılan arama neticesinde ekiplerce temizlik yapıldı. Yüzlerine taktıkları maskeye rağmen zaman zaman çalışmalarına ara vererek pislikten ve kokudan etkilenmemek için dışarı çıkıp temiz hava alan temizlik görevlileri, çuvallara koydukları çöpleri kamyona yükledi. Gün boyu süren çöp boşaltma ve temizlik ile mahalle sakinleri rahat nefes aldı.

Maltepe'de çöp krizi büyüyor
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Temmuz ayında 800 taşeron işçi CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın seçim öncesi kendilerine vermiş olduğu zam taahhüdünü yerine getirmediği gerekçesiyle grev başlattı.
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24 saatlik grevde ilçe çöp yığınlarına teslim oldu. Aradan geçen 3 aylık süre içerisinde işçilerin haklarına yönelik hiçbir adım atılmadı.
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Ayrıca çok sayıda taşeron işçi işten çıkartıldı. Bunun üzerine yeni bir grev kararı alındı. 3 gündür devam eden grevde ilçe sakinleri çöp atacakları konteyner bulamadı.
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Maltepe'de çöp krizi büyüyor
Maaşlarını zamanında alamadıkları ve söz verilen zammın yapılmadığı gerekçesiyle temizlik işçilerinin greve gittiği Maltepe'de çöp krizi büyüyor. Belediye Başkanı Ali Kılıç'a tepkiler yükselirken, vatandaş yollara taşan çöpler ve etrafı saran koku nedeniyle ne yapacağını şaşırdı.

Çöpler, kamyonlarla çıkarıldı.

“Temizlik imandan gelir” diyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sadece sokak ve çevre temizliği değil, çöp ev hâline gelmiş yapıları da gerektiği zaman temizliyoruz.

Bir hastalık olan hiçbir şeyi atmama yüzünden evlerini çöp ev hâline dönüştüren vatandaşlarımız hem kendi sağlıklarını hem de çevre sağlığını tehdit ediyor. Vatandaşlarımız rahatsız oldukları evlerle ilgili ihbarlarda bulunuyor. Gerekli resmî işlemlerden sonra belediyemizin ekipleri o evlerdeki çöpleri kamyonlarla taşıyor. Daha sonra da halk sağlığına tehdit oluşturmaması için dezenfekte ediliyor” ifadelerini kullandı.

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