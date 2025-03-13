Yaşlı kadının evinden 6 kamyon çöp çıktı

İstanbul Sultangazi'de gelen ihbar üzerine adrese giden ekipler, Melahat Ercan isimli yaşlı kadının yalnız yaşadığı eve geldiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Odaların tavana kadar çöp ile dolu olduğunu ve yaşanmayacak halde olduğu gören ekipler, temizlik işleri müdürlüğünden çalışma yapılması için yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin gün boyunca yaptıkları temizlik çalışma sonrası ise, yaşlı kadının evinden 6 kamyon çöp çıkartıldı.