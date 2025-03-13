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Yaşlı kadının evinden 6 kamyon çöp çıktı

Yaşlı kadının evinden 6 kamyon çöp çıktı

10:5313/03/2025, Perşembe
IHA
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Yaşlı kadının kendisini muayene etmek için gelen sağlık ekiplerini ise kabul etmeyerek geri gönderdiği öğrenildi.
Yaşlı kadının kendisini muayene etmek için gelen sağlık ekiplerini ise kabul etmeyerek geri gönderdiği öğrenildi.

Sultangazi'de tek başına yaşayan ve kötü koku nedeniyle komşularının rahatsız olup şikayet ettiği yaşlı kadının evinden belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışması sonucu 6 kamyon çöp çıkartıldı.

İstanbul Sultangazi'de gelen ihbar üzerine adrese giden ekipler, Melahat Ercan isimli yaşlı kadının yalnız yaşadığı eve geldiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Odaların tavana kadar çöp ile dolu olduğunu ve yaşanmayacak halde olduğu gören ekipler, temizlik işleri müdürlüğünden çalışma yapılması için yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin gün boyunca yaptıkları temizlik çalışma sonrası ise, yaşlı kadının evinden 6 kamyon çöp çıkartıldı.


Öte yandan bir süre önce Kastamonu'da yaşayan Melahat Ercan'ın eşini kaybettiği ardından çocukları tarafından İstanbul'a getirilerek kendilerine ait binaya yerleştirildiği öğrenildi. Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Ercan'ın bakımı konusunda çocuklara izin vermediği öne sürüldü.


Yaşlı kadının kendisini muayene etmek için gelen sağlık ekiplerini ise kabul etmeyerek geri gönderdiği öğrenildi.




#İstanbul
#Çöp ev
#Sultangazi

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