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YEREL GÜNDEM

Yaşlı Vatandaşlara Hijyen Paketi Dağıtıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Sağlıklı Yaşlanma ve Yaşlı Destek Merkezi Projesi kapsamında kent genelinde ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlara hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaşlı Vatandaşlara Hijyen Paketi Dağıtıldı
Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sağlıklı Yaşlanma ve Yaşlı Destek Merkezi Projesi (YADES) kapsamında 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Daha önceden sosyal incelemeler neticesinde ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yaşlı vatandaşların sıkıntı yaşamamaları için evlerine kadar hijyen paketi bıraktı.

Proje kapsamında bakıma muhtaç yaşlıların evlerine giden ekipler, yeni tip korona virüs tedbirlerine uyarak, zemin, kapı, pencere, balkon ve mutfak gibi alanları silerek ve yıkayarak temizlerken elektrik süpürgeyle süpürme işlerini yaptı. Daha sonra evde yapılan dezenfektenin ardından temizlik sona erdi.

Yapılan hizmetten memnun olan yaşlı vatandaşlar, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile emeği geçen ekibe teşekkür etti.

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