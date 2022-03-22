Yaşlıların sorunu TBMM’de araştırılacak

Şentop, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yayınladığı yazılı açıklamada, Meclis’in bu konuda bir çalışma yapması gerektiğine dikkat çekti. Şentop’un, bu konuda bir önerge hazırlanması konusunda öncülük ettiği öğrenildi. Şentop’un açıklamasından kısa bir süre sonra da, AK Parti grubu tarafından bu konudaki araştırma önergesi Meclis Başkanlığı’na verildi.

Şentop mesajında, “Ülkemizin nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımında yaşanan değişimin incelenmesi, yaşlı nüfusumuzun artışıyla oluşacak yeni ihtiyaç ve fırsat alanlarının ele alınması, yaşlılarımızın hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları veya yaşamaları muhtemel sorunların tespiti, söz konusu olası sorun alanları için gereken önlemlerin alınması ve yaşlılarımıza yönelik kamu hizmetlerinin bölgesel ve bireysel niteliklere göre çeşitlendirilerek, aksatılmadan ve daha nitelikli şekilde sunulması için kamu kurumlarımız tarafından alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasında büyük fayda görmekteyim” dedi.

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GÜNDEM TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Millet-devlet birliğinden güç doğar