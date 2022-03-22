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ANKARA

Yaşlıların sorunu TBMM’de araştırılacak

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Yaşlılara Saygı Haftası vesilesiyle ­Meclis’te yaşlıların sorunlarının araştırılmasına yönelik bir komisyonun kurulmasına öncülük etti. Şentop yaptığı yazılı açıklamada Meclis’in bu konuda çalışma yapması gerektiğini söyledi. Ardından da AK Parti grubu yaşlılarla ilgili araştırma önergesi verdi.

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Haber Merkezi Diğer
Yaşlıların sorunu TBMM’de araştırılacak
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Şentop, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yayınladığı yazılı açıklamada, Meclis’in bu konuda bir çalışma yapması gerektiğine dikkat çekti. Şentop’un, bu konuda bir önerge hazırlanması konusunda öncülük ettiği öğrenildi. Şentop’un açıklamasından kısa bir süre sonra da, AK Parti grubu tarafından bu konudaki araştırma önergesi Meclis Başkanlığı’na verildi.

Şentop mesajında, “Ülkemizin nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımında yaşanan değişimin incelenmesi, yaşlı nüfusumuzun artışıyla oluşacak yeni ihtiyaç ve fırsat alanlarının ele alınması, yaşlılarımızın hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları veya yaşamaları muhtemel sorunların tespiti, söz konusu olası sorun alanları için gereken önlemlerin alınması ve yaşlılarımıza yönelik kamu hizmetlerinin bölgesel ve bireysel niteliklere göre çeşitlendirilerek, aksatılmadan ve daha nitelikli şekilde sunulması için kamu kurumlarımız tarafından alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasında büyük fayda görmekteyim” dedi.

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