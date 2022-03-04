Gündem Yatağında felç geçiren kadın üç gün kurtarılmayı bekledi
ADANA

Yatağında felç geçiren kadın üç gün kurtarılmayı bekledi

Adana'da kendisinden haber alınamaması üzerine çilingirle kapısı açılan eve giren ekipler Zülfiye Ş'yi yatakta kısmen hareketsiz halde buldu. Üç gün önce yatağında kısmen felç geçiren kadının hareket kabiliyetini kaybettiği için durumunu bildiremediği tespit edildi.

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Haber Merkezi AA
Yatağında felç geçiren kadın üç gün kurtarılmayı bekledi
Evdeki odalarda arama yapan ekipler, Zülfiye Ş'yi yatakta kısmen hareketsiz halde buldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde yalnız yaşayan bir kadından akrabalarının 3 gündür haber alamadığı ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Mahalleye ulaşan ekipler, bir apartmanın 3. katında yaşayan 65 yaşındaki Zülfiye Ş'nin seslenmelere cevap vermemesi üzerine eve girmek için durumu savcılığa bildirildi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ekipler, çağrılan çilingirin kapıyı açmasının ardından eve girdi.

Evdeki odalarda arama yapan ekipler, Zülfiye Ş'yi yatakta kısmen hareketsiz halde buldu.

Yapılan kontrollerde Zülfiye Ş'nin 3 gün önce yatağında kısmen felç geçirdiği, hareket kabiliyetini kaybettiği için durumunu bildiremediği tespit edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaşlı kadın, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli ölüm: Gaziantep’te üst geçide asılı erkek cesedi bulundu
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Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı 25 Aralık Mahallesi’ndeki Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nde yaşandı. İddiaya göre parka yürüyüş yapmaya gelen vatandaşlar parkın ortasından geçen Alleben deresinin üstünde bulunan bir üst geçide asılı halde ceset buldu.
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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptığı inceleme sonucunda şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
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Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cesedin Halil İbrahim Can’a (32) ait olduğu tespit edildi.
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İtfaiye ekipleri korkuluklara iple asılı haldeki cesedi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından asılı bulunduğu yerden çıkarttı.<br>
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Sır ölüm araştırılıyor<br>32 yaşındaki Can’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Sır ölümü aydınlatmak için çalışma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, Can’ın ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.
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Gaziantep’te üst geçide asılı erkek cesedi bulundu
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Şüpheli ölüm: Gaziantep’te üst geçide asılı erkek cesedi bulundu
Gaziantep'te bir parkın içerisindeki üst geçit korkuluklarına asılı halde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliğini belirleyen polis ekipleri sır ölüme ilişkin inceleme başlattı.


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