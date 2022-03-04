Yatağında felç geçiren kadın üç gün kurtarılmayı bekledi

Dünya

İşgalde dokuzuncu gün: Silahlar susacak mı?

Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya-Ukrayna savaşında 9. güne girildi. Bölgede tansiyon her geçen gün artarken, Rus ordusu havadan ve karadan kritik noktaları ele geçirmeye devam ediyor. Ukrayna ordusu ve halkı, Rusya’ya karşı direnmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü belirtti. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...