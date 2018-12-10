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Mersin haberleri: Yavru kedi yakılarak öldürülmüş halde bulundu

Yavru kedi yakılarak öldürülmüş halde bulundu

Mersin'de bir yavru kedi, sokak hayvanları için yerleştirilen beslenme noktasında yakılarak öldürülmüş halde bulundu. Kediyi bulan Dilara Aşga, bu vahşete neden olanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

DHA
Yavru kedinin sırt kısmının tamamen yandığı görüldü.
Yavru kedinin sırt kısmının tamamen yandığı görüldü.

Olay, merkez Hürriyet Mahallesi 1784 Sokak üzerindeki parkta meydana geldi.

Sabah saatlerinde mama bırakmak için evlerinin karşısındaki parkta bulunan kedi-köpek beslenme noktasına giden 20 yaşındaki Dilara Aşga, çimlerin arasında yavru bir kedinin hareketsiz yattığını gördü.

Kedinin sırt kısmının tamamen yanmış olduğunu fark eden Aşga, hayvanı yakın bir noktaya gömdü.

Hayvan beslediğim için tehdit ediyorlar

Yaşadığı acı olayı anlatan Aşga, "Kedi besleme odağına mama bırakmaya geldiğimde yanmış bir kedi cesedi gördüm, kediyi yakın bir yere gömdüm. Hayvansever olarak polisin bu durum için soruşturma başlatmasını istiyorum. Cezaların artmasını istiyorum. Burada birçok insan hayvan beslediğim için bana tehditte bulunuyorlar. 'Hayvanları zehirleyeceğiz' diyorlar. Bunlara da bir önlem alınmasını istiyorum. Besleme odaklarına bir kamera yerleştirilebilir. Şu an elimde kimin yaptığına dair hiçbir delil yok. Bu tarz önlemlerin alınmasını istiyorum" dedi.

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