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ANTALYA

Yavrusunu kaybeden keçinin hali yürekleri burktu: Ne yiyor ne de içiyor

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan yangınlar hayvanlara ciddi boyutlarda zarar verirken, yavrusunu kaybeden anne bir keçinin bu fotoğrafı yürekleri burktu. Travma yaşayan anne keçi, kaybından bu yana duvara dönük bir şekilde duruyor.

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Yavrusunu kaybeden keçinin hali yürekleri burktu: Ne yiyor ne de içiyor
​Yavrusunu kaybeden keçinin hali yürekleri burktu.

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan yangınlar hayvanlara ciddi boyutlarda zarar verirken, yavrusunu kaybeden anne bir keçinin bu fotoğrafı yürekleri burktu.

Türkiye’deki yangınlarda yüzlerce hayvan telef olurken, birçok ormanlık alan küle döndü.

DUVARA DÖNÜK DURUYOR

Yangında yavrusunu kaybetti, depresyona girdi. Travma yaşayan anne keçi, kaybından bu yana duvara dönük bir şekilde duruyor.

YEMİYOR İÇMİYOR

Anne keçi ne yemek yiyor, ne de su içiyor. Kendisi de yaralı olan anne keçi, görenlerin yüreğini dağlıyor.

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