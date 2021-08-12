Yavrusunu kaybeden keçinin hali yürekleri burktu: Ne yiyor ne de içiyor Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan yangınlar hayvanlara ciddi boyutlarda zarar verirken, yavrusunu kaybeden anne bir keçinin bu fotoğrafı yürekleri burktu. Travma yaşayan anne keçi, kaybından bu yana duvara dönük bir şekilde duruyor.

Haber Merkezi 12 Ağustos 2021, 08:56 Son Güncelleme: 12 Ağustos 2021, 09:00 Diğer