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Yayaya çarpıp polise direnen alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: Kralı gelsin araca binmiyorum

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Erdal K.'ya (48) otomobil çarptı. Erdal K. yaralanırken, kaza yerinden kaçmaya çalışırken yakalanan ve 1.48 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Fırat B. (21), "Kralı gelsin, araca binmiyorum" diyerek ekiplere zor anlar yaşattı.

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Haber Merkezi DHA
Yayaya çarpıp polise direnen alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: Kralı gelsin araca binmiyorum
Fırat B. (21) ekiplere zor anlar yaşattı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi’nde Şebboy Caddesi’nde meydana geldi. Fırat B. yönetimindeki 16 AHM 397 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Erdal K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Erdal K. yaralanırken sürücü, Fırat B. ise olay yerinden kaçtı.

DHA

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Erdal K.'yı kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Fırat B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

'KRALI GELSİN, ARACA BİNMİYORUM'

Kısa sürede yakalanan Fırat B., polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Fırat B.'nin, yapılan testinde 1.48 promil alkollü olduğu tespit edildi.

  • Kendisini ekip aracına bindirmek isteyen polis ekiplerine direnen Fırat B. "Kralı gelsin, araca binmiyorum" diyerek ekiplere saldırmaya çalıştı.

DHA

Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen Fırat B.'ye alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulandı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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