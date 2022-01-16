Yayaya çarpıp polise direnen alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: Kralı gelsin araca binmiyorum

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Haddinizi bilin: Siz hangi millettensiniz

CHP bir taraftan muhafazakarların oyunu alabilmek için “helalleşme” açıklamaları yaparken diğer taraftan hakaret, aşağılama ve tehditlerine devam ediyor. Bunun son örneği olan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AK Parti’ye oy verenlere ‘hain’ dedi: Bu siyasal hareketin yönetim kadrosuna gösterilecek her türlü sempati bu millete ihanettir.