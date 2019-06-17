Gündem Yayın sırasında kim daha çok konuşuldu? Yıldırım mı İmamoğlu mu?
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Canlı yayında kim daha çok konuşuldu

Yayın sırasında kim daha çok konuşuldu? Yıldırım mı İmamoğlu mu?

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü yaptığı buluşma Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Yıldırım ve İmamoğlu İstanbul seçimine bir hafta kala projelerini açıkladı, soruları yanıtladı. Türkiye'yi ekranlara kilitleyen tarihi buluşma sosyal medyada da en çok konuşulan konu oldu. Yayını değerlendiren sosyal veri analiz şirketleri önemli rakamlar paylaştı.

Haber Merkezi Diğer
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu.
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu.

23 Haziran İstanbul seçimi öncesinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geldi. Yıldırım ve İmamoğlu İstanbul seçimine bir hafta kala projelerini açıkladı, soruları yanıtladı.

YILDIRIM RAKİBİNİ İKİYE KATLADI

Türkiye'yi ekranlara kilitleyen tarihi buluşma sosyal medyada da en çok konuşulan konu oldu.

Sosyal Veri Analiz şirketi Adba International'ın verilerine göre; AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 824 bin kez konuşulurken, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 479 bin kez iletilerde bahsi geçti.

AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile ilgili iletilerin yüzde 63'ü pozitif içerikliyken, CHP'in adayı İmamoğlu'nun oranı sadece yüzde 27.

Binali Yıldırım: “Belediyenin gençlere burs vermesini CHP engelledi”
OYNAT 00:43
Binali Yıldırım: “Belediyenin gençlere burs vermesini CHP engelledi”
23 Haziran İstanbul Büyükşehir seçimlerine kısa bir süre kala Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde canlı yayında bir araya geldi. CHP'nin adayı İmamoğlu'nun öğrencinin burs vaadine Binali Yıldırım şöyle cevap verdi: 'Gençlere bursu yazmadım. Çünkü belediyeler burs veremiyor. Veriyordu esasında. CHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve belediyelerin burs vermesini artık imkansız hale getirdi. Ekrem Bey nasıl burs verecek merak ediyorum, veremez. Ama Ankara ile beraber iki parti anlaşırsa bunu çözebiliriz. Önce bu engelin aşılması lazım.'

Yıldırım-İmamoğlu canlı yayında soruları yanıtladı
SEÇİM
Yıldırım-İmamoğlu canlı yayında soruları yanıtladı
Sosyal medya da Yıldırım dedi

Sosyal medya da
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