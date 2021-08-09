Gündem Yayınladığı videoda Türk halkına hakaret eden Afgan gazeteciye soruşturma
İSTANBUL

Yayınladığı videoda Türk halkına hakaret eden Afgan gazeteciye soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube'daki video ile Türk kadınlarına ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a hakaret eden Afgan gazeteci Sunatullah Saadat hakkında, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yayınladığı videoda Türk halkına hakaret eden Afgan gazeteciye soruşturma
Sunatullah Saadat

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için "Şerefsiz" diyen ve Özcan'ın Afganlara yönelik ifadelerine tepki gösterirken "Gece gündüze kadar göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Göstereyim mi dünyada. 5 kuruş için 5 lira için 10 lira için hangi işleri yapmıyorlar. Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak karılar çıkıyor. Bizim ülkemiz savaşla bozulmuşsa sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" diyen Sunatullah Saadat hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı haber ve sosyal medya sitelerinde yabancı uyruklu bir gazeteciye ait olduğu tespit edilen paylaşımlardaki ifadelerin suç ve suç unsuru içerdiği kanaatine varılmış olup şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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