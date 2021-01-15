Yayla sezonu kapandı: Çobanlar önde koyunlar arkada köylere döndü Van’da yüksek kesimlere kar yağması ve havaların soğumaya başlamasıyla çobanlarda yayla sezonunu kapattı. Kar yağınca da tekrar mahalleye indiklerini ifade den Nevzat Gültepe, “Bu yıl yaylada otlarımız çoktu. Bu yüzden diğer yaylacılardan yaklaşık bir ay sonra iniyoruz. Yayladaki otlarımız bu gün itibarı ile bitince bizde kışı geçirmek üzere mahalleye dönüyoruz” dedi.

Haber Merkezi 15 Ocak 2021, 10:35 Son Güncelleme: 15 Ocak 2021, 10:42 İHA