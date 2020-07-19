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Gündem Yaz sonuna kadar sürecek adli tatil yarın başlıyor
POLİTİKA

Yaz sonuna kadar sürecek adli tatil yarın başlıyor

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlayacak. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek, tatil 31 Ağustos'ta sona erecek.

Haber Merkezi Diğer
Adli tatil, 31 Ağustos'a kadar sürecek.
Adli tatil, 31 Ağustos'a kadar sürecek.

Yaz sonuna kadar sürecek adli tatil yarın başlıyor. Bu süreçte adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.

Yargıda kısa tatil planı: Adli tatil kaldırılabilir
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Yargıda kısa tatil planı: Adli tatil kaldırılabilir
  • Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.

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Anayasa Mahkemesi tatil kapsamında değil

Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor. Adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin kimi davalar adli tatilde de görülmeye devam edilecek.
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