​Yaz Spor Okulları’nda sertifika heyecanı​

Yıldırım’ın, ‘spor şehri’ kimliğini güçlendirecek yatırımları bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği Yaz Spor Okulları’nın ilk dönemi sona erdi. Yaz Spor Okulları’nı başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldız, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fuat Alparslan, Yıldırım Belediye Meclisi MHP Grup Sözcüsü İhsan Bilgili ve ailelerin katıldığı törenle verildi.

YAZ BOYUNCA 10 TESİS VE 14 BRANŞTA EĞİTİM

Yaz boyunca devam edecek spor okullarının ikinci dönem kayıtlarının başladığının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “10 tesiste 65 antrenör ile jimnastik, voleybol, kick boks, futbol, basketbol, karate, yüzme, tenis, badminton, boks, güreş, masa tenisi, taekwondo ve satranç olmak üzere 14 farklı branşta binlerce çocuğumuza spor eğitimi verdik. İlk döneminde 4 bin 507 çocuğumuza ulaştığımız Yaz Spor Okulları’mızın ikinci döneminde de inşallah 5 bine yakın evladımızı yine aynı şekilde sporla buluşturacağız. Çocuklarımızın sosyalleşmesi ve sporla tanışması açısından Yaz Spor Okulları’nı önemsiyor ve siz değerli hemşehrilerim ve evlatlarımın da ikinci dönem eğitimlerine kayıt yaptırmasını arzu ediyoruz. Ayrıca eğitimi başarıyla tamamlayan çocuklarımızı da kutluyor, Yıldırım’ın ‘Spor Kenti’ kimliğine katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

‘YILDIRIM’DA SPORU TABANA YAYACAĞIZ’

Göreve geldiği günden bu yana Yıldırım’da sporu tabana yaymak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Tüm vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık ve yenilerini inşa etmeye devam ediyoruz. Bursa’nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ni ve Ulus Kadın Spor Merkezi’ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Fidyekızık Spor Tesisi’ni 2 milyonluk bir yatırımla hemşehrilerimiz için yeniledik. Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi’mizde şu anda renovasyon çalışmalarımız devam ediyor. Orayı da modern bir gençlik ve spor merkezine dönüştürüyoruz. Yine aynı şekilde Mimar Sinan Spor Tesisi’mizi de donanımlı bir spor kompleksine çeviriyoruz. Sıracevizler Pazar Alanı’na ilave edeceğimiz yeni katta da kadın, çocuk ve gençlerimiz için spor salonu hizmetimiz olacak. Akçağlayan, Yiğitler ve Beyazıt Spor Sahasını da yine görev sürecimizde ilçemize kazandırdık. İnşallah yakın zamanda Samanlı, Bağlaraltı ve İsabey Mahallelerimize de birer spor sahası kazandıracağız. Bizler sporu tabana yaymak için çalışmalarımızı ciddiyetle sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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‘GAYRETLERİMİZ MEYVELERİNİ VERİYOR’

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: “Yaptığımız projelerimizin insana dokunmasını önemsiyor ve bu tür projeleri önceliyoruz. Yıldırım’da sporun ve sporcularımızın geleceği için gösterdiğimiz gayretin meyvelerini görmeye başladık. 2 yıldır yaptığımız spor yatırımlarına baktığımızda alanında uzman 86 antrenörümüz ile 10 tesisimizde toplamda 16 branşta spor eğitimi verdik.”

‘TÜRKİYE MİLLETİYLE GÜÇLÜ OLACAK’

Sertifika töreninde konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, “Türkiye güçlü olacaksa milletiyle birlikte güçlü olacak. Halkımızın fiziken ve ruhen güçlü olması gerekiyor. Bu nedenle sporu önemsiyoruz. Yıldırım Belediyesi spor alanında ortaya koyduğu çalışma hizmetlerle ön plana çıkıyor. İnsanı önceleyen hizmetlerden dolayı Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldız ise spora ve sporculara verdiği destekten dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.