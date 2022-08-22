Yaz spor okullarından 23 bin kursiyer faydalandı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, yaz aylarını verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla açtığı ücretsiz yaz spor okulları devam ediyor

Yaz okullarında atletizm, basketbol, cimnastik, çim hokeyi, dart, futbol, güreş, hentbol, judo, karate, kick-boks, kort tenisi, masa tenisi, satranç, taekwondo, izcilik, dağcılık, okçuluk, badminton, voleybol ve yüzme branşlarında eğitimler veriliyor.

21 farklı branş

Kurslarda 21 branşta düzenlenen eğitime katılan 23 bin çocuk, hem spor yapıyor hem de keyifli zaman geçirerek tatillerine renk kattı.

Kursiyerlerden Muhammed Ali Zaman yaz spor okulları sayesinde masa tenisi oynamayı öğrendiğini söyledi.

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Kurs sayesinde hem spor yapma imkanı bulduklarını hem de sosyalleşebildiklerini belirten Zaman, şöyle konuştu:

“Yaz spor okullarına yaklaşık 2 aydan beri geliyorum. Tenis oynamaktan büyük keyif alıyorum. Hocalarımız bize doğru tutuşu ve vuruşu, masa tenisi ile ilgili farklı şeyleri gösteriyor. Bizimle yakından ilgileniyorlar. Haftanın 5 günü 9.30 ile 12.30 arası buraya geliyorum. Burada olmaktan çok memnunum. Tenis zor bir spor değil, eğlenceli ve her yerde oynanabilecek bir spor. Masa tenisi oynamayı herkese tavsiye ediyorum”

“Hem serinliyor hem de yüzmeyi öğreniyoruz”

Yüzme kursuna katılan Baver Çalışan ise bu sayede kendini geliştirme imkanı bulduğunu söyledi.

Çalışkan, “Buraya gelmeden önceyi yüzmeyi bilmiyordum sadece biraz ilerleyebiliyordum şimdi daha iyi yüzebiliyorum. Hocalarımız bize suda nasıl nefes almamız gerektiğini yüzme teknikleri gösterdiler. Diyarbakır sıcağında gelip burada hem serinliyor hem de yüzmeyi öğreniyoruz” şeklinde konuştu.

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Kursiyerlerden Heja Eren Karabulut, futbol kursuna katılmaktan büyük bir keyif aldığını ifade etti.

Boş zamanlarını verimli geçirdiğini kaydeden Karabulut, şunları dile getirdi:

“Birkaç aydan beri buraya geliyorum. Sokakta olmak yerine gelip burada top oynuyorum. Burada pas çalışması, koşu ve ısınma hareketleri yapıyoruz. Hocalarımızdan teknik öğreniyoruz ve hızımızı arttırıyoruz”

“Burada sağlanan imkânlar çok iyi”

Kursiyerlerden Ömer Talha Alkış, belediyenin önemli bir hizmeti hayata geçirdiğini belirtrek, “Mahallede oynan maçlarda kural yok ama burada futbolu kurallarıyla oynamayı öğreniyoruz. Burada sağlanan imkânlar çok iyi ve arkadaşlarıma da burayı tavsiye ediyorum.” Diye konuştu.

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Kayıtlar devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin spor tesislerinde gerçekleşen eğitimlere katılmak isteyenler https://uyanisgenclik.diyarbak... adresinden veya Talaytepe Spor Kompleksi’nde yer alan Spor Şube Müdürlüğünden bizzat kayıt yaptırabiliyor.

Ücretsiz Yaz Spor okullarının eğitim içerikleriyle ilgili bilgi almak isteyenler 0412 229 48 80 dahili 4405 telefon numarasını arayabilecek.