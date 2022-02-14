Yazılımda 59 ülkeye bir Türk liderlik edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sorumluluk bölgesi genişleyen Topkoç, yeni pozisyonu kapsamında 59 ülkeye ve yüzlerce çalışana liderlik ederek çalışmalarını sürdürecek.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimi, elektronik ve telekomünikasyon mühendisliği alanında ise yüksek lisans eğitimi alan Topkoç, Koç Üniversitesi Executive MBA programını da tamamladı.

Topkoç, Türkiye ve Orta Doğu genelinde satış yönetimi ve iş geliştirme başta olmak üzere birçok alanda uzman bilgiye ve üst düzey yönetici pozisyonlarında 22 yılı aşkın sektör deneyimine sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAS Ortadoğu, Afrika, Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Genel Müdürü Tayfun Topkoç, sorumluluk bölgesinin genişlemesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

REKLAM

Topkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SAS’ta görev yaptığım süre boyunca farklı bölgelerden farklı ekiplere liderlik etmek ve birlikte başarılı işlere imza atarak SAS’ın veri analitiği liderliğini pekiştirmeye katkıda bulunabilmek benim için çok değerli. SAS olarak şirketlere dijital dönüşüm süreçlerinde değer katarken, bulunduğumuz bölgeleri de kalkındıracak ve veri analitiği ekosistemine katkıda bulunacak çalışmalar sürdürmeye ilk günkü heyecanımızla devam edeceğiz."

FOTOĞRAF 8 İzlediği filmden etkilenerek kendine 700 bin TL değerinde okul otobüsü yaptıran Samsunlu Kadir Mert, çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Otobüsün içini karavana çeviren Kadir Mert, konakladığı yerlerde sarı renkteki otobüsü insanların ilgi odağı oluyor. Otobüsü ile Atakum sahilinde konaklayan Mert, insanların yoğun ilgisinden dolayı çok memnun olduğunu söyledi.<br> “Çocukluk hayalimdi”<br><br><br>Otobüsün yapım sürecini anlatan Kadir Mert, “Bu aracın bütün çocukların hayali olduğunu düşünüyorum. School Bus’ı zaten çizgi filmlerde görüyordum. Bu benim çok hoşuma giden bir araçtı. Oyuncaklarını hep kendime alırdım. Daha sonrasında bu aracım evim olmasına dair çocukluk planlarım vardı. Bunu gerçekleştirme 15 -20 yıl kadar bir süreç aldı. Hayatımdan son derece memnunum... Yaklaşık 7 ay önce ben otobüsü hurda halinde satın aldım. Motoru, tekeri, şanzımanına kadar bildiğiniz tüm parçaların yenilenmesini gerçekleştirdim. 5 ay içinde aracı ayağa kaldırdım. Toplamda 700 bin TL kadar bir rakam harcadım. Bunun 400 bin TL’si aracın motoru, lastikleri gibi parçalarına gitti. Geri kalan masrafım ise içindeki yaşam alanıyla ilgili parçalara gitti” dedi. “Evim ve arabam bir okul otobüsü oldu”<br><br><br>Dünya turuna çıkmak istediği ifade eden Mert, “Evim ve arabam bu okul otobüsü oldu. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Dünya turu niyetim var. Normalde Nepal’de yamaç paraşütü eğitmeni olduğum için orada çalışmalarım mevcut. Araçla beraber 6 bin kilometrelik yolu gideceğim. Öncelikle 1 sene kadar Türkiye’de testlerini gerçekleştireceğim... Dün gece Samsun Atakum sahilinde konakladım. Uykuya dalmam gece 04.00’ü buldu. Sürekli insanlar geliyordu. ‘İçine girebilir miyiz, bakabilir miyiz’ diyorlar. Her gelenin baya bir hoşuna gidiyor. Sohbet ediyoruz, kahve ikram veriyorum” diye konuştu. Otobüse hayran kaldığını belirten Emriye Küçük Ergen, “Çok güzel buldum. Ben sosyal medyada görüyordum. Gerçeğini görünce de çok mutlu oldum. Kendi arabammış gibi çok mutlu oldum. O sosyal medyada gördüklerimin çok daha dışında ve bayıldım” şeklinde konuştu. İzlediği filmden etkilenip yaptı: 700 bin TL harcadı, herkesin ilgi odağı oldu Samsun'da 30 yaşındaki yazılımcı-gezgin Kadir Mert, 7 ay önce aldığı 1960 model hurda otobüsü çocukluk hayali olan “School Bus”a (okul otobüsü) dönüştürdü. Otobüsün içini adeta bir ev gibi donatan Mert, otobüste hem yaşıyor hem geziyor. Mert'in yeni hayali “School Bus” ile dünya turu yapmak.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder