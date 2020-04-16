Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacağını belirterek, 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil" dedi.
Selçuk, "LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız" ifadelerini kullandı.
Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:
- "Eğer koşullar bunu gerektirirse, bir iki hafta içerisinde farklı bir durum ortaya çıkarsa veya çıkmazsa, elbette okulların açılması kararını gözden geçiririz.
- Koşullar gerektirirse okulların açılmasıyla ilgili kararı gözden geçiririz. "