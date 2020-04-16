Yazın 2 ay okullar açık mı olacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil" ifadelerini kullandı. "LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok" diyen Selçuk, "Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 16 Nisan 2020, 14:22 Son Güncelleme: 16 Nisan 2020, 14:39 AA