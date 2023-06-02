Yazın tehlikeli misafiri: Kenelere karşı önlem zamanı geldi

Havalar ısındı, Keneye karşı dikkatli olun uyarısı geldi
Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, havaların ısınmasıyla kenelerin ortaya çıkmaya başladığını belirterek, vatandaşları Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı tedbirli olmaları için uyardı.
Baykam, havaların ısınmasıyla Çorum başta olmak üzere bazı illerde KKKA vakalarının görülmeye başladığını söyledi.
Keneyi erken tespit etmek önemli
KKKA belirtilerinin grip, soğuk algınlığı hatta Kovid-19 belirtileriyle benzerlik gösterdiğini dile getiren Baykam, şunları kaydetti: