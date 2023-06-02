Yazın tehlikeli misafiri: Kenelere karşı önlem zamanı geldi

"En önemli bulaş unsuru kene tutunması. Ülkemizdeki en sık bulaş yolu bu şekilde görülüyor. Korunmanın en önemli yolu uçmayan, yerden yukarıda yaşamayan kenenin vücuda girmesini engellemek. Bunun için en önemli yöntem tarlaya, bahçeye giderken, hayvanlarla temas edecekken daha kapalı giyinmek. Kenenin yukarı doğru çıkacağını düşünürsek pantolonlarımızı çizme ya da çorap içine sokmak bir yöntem. Keneyi görebilmek açısından açık renk giyinmek, eve dönüldüğünde vücutta kene taraması yapmak önemli."