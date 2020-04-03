Yazlıkçılara 'gelmeyin' çağrısı: Akın akın tatil beldelerine gidiyorlar

Koronavirüs salgınının Türkiye'de her geçen gün daha fazla yayılmasına ve 'sosyal izolasyon' çağrılarına rağmen, bazı vatandaşlar uyarıları hala dikkate almıyor. Muğla'nın turistlik ilçelerine gelen bazı yazlıkçılar, evlerini açtı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yazlıkçıların bölgeye gelmemesi için çağrıda bulundu.

FOTOĞRAF 12 Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin karşısında bulunan içerisinde 30'un üzerinde karavanın park halinde olduğu alanda sosyal mesafe kuralına uygun yaşanıyor. Araçlarını 2 metre arayla park eden karavancılar, gün içinde de yakın temasta bulunmadıklarını söyledi. Kimisi karavanını tamir ederken, kimisi de çevresine çiçekler ekerek zaman geçiriyor. Birbirlerine uzaktan selam verdiklerini, yakın mesafe temasında bulunmadıklarını anlatan karavan tutkunları, karavan yaşamının güvenli olduğuna dikkati çekiyor. Ankara'da özel bir şirkette çalışan Gözde Gürer (37), 'Evde kal' çağrısının yapıldığı gün Antalya'ya yola çıkıp karavanına yerleştiğini söyledi. Çağrıya 'Karavanda kal' olarak cevap verdiğini anlatan Gürer, 20 gündür yaşamını karavanında tek başına sürdürdüğünü belirtti. Karavan hayatının minimal yaşam olduğunu belirten Gürer, Koronavirüs salgınıyla birlikte minimal yaşamın önemini anlamış olduk dedi. Karavan yaşamının farklılıklarına dikkati çeken Gürer, Burada sokak hayvanlarıyla ve çiçeklerle ilgileniyorum, kendi hayatımı yaşıyorum. Kendimi izole etmiş durumdayım. Hiçbir insanla görüşmüyorum, misafir kabul etmiyorum. Diğer karavan komşularımızla uzaktan selamlaşıyoruz. Biz ‘evde kal’ çağrısına ‘karavanda kal’ olarak yanıt verdik. Her şey yoluna girdiği, salgının kontrol altına alınıp seyahatlerin başladığı zamana kadar Antalya'da karavanımda yaşamaya devam edeceğim. Biz şanslı tarafız sanırım. İnsanlardan uzak, doğayla baş başa ve kimse için risk teşkil etmiyoruz. Kimse de bizim için risk teşkil etmiyor diye konuştu. Antalya'da yaşayan Şükriye Sapmaz, köpeğiyle birlikte karavanında kalıyor. 'Evde kal' çağrısının ardından apartman hayatının güvenli olmadığını düşünerek karavanına geldiğini anlatan Sapmaz, şunları söyledi: Burası en azından açık hava. Köpeğimle zaman geçirebiliyorum, kitap okuyabiliyorum, uzaktan da olsa denizin sesini duyabiliyorum. Daha izole bir yaşam. Karavanımın içinde yağmur sesi eşliğinde dinleniyorum. Komşularımla mesafeli duruyorum. Uzaktan selamlaşıyoruz. Antalya'da evim var ama apartmanda kalmak yerine karavanda yaşamayı tercih ediyorum. Daha güvenli geliyor, burada mutlu oluyorum ve güvende hissediyorum. Koronavirüsten korunmak için karavanda izole yaşam oluşturdular Koronavirüs önlemleri çerçevesinde 'Evde kal' uyarılarına uyan Antalyalıların yanı sıra çağrıya katılan karavancılar, komşularından uzak izole günler geçiriyor. BiP'te paylaş

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"Lütfen evlerinizde kalın"

Başkan Gürün, "Çok özel bir doğaya sahip olan Muğla ve ilçelerinde ikinci konut sahibi olan vatandaşlarımız var. Bulundukları ilden geliyorlar. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Gelmemeleri gerektiğini hem kendilerinin hem de Muğlalıların sağlığı için önemli olduğunu ifade etmeye çalıştık. Herkesin evinde kalması gerekiyor" diye konuştu.

FOTOĞRAF 10 9 gün sonra hastaneden çıkan ve büyük sevinç yaşayan Güleç, Bence bu hastalıkta moral çok önemli, sürekli moralimi yüksek tutmaya çalıştım. Şimdi 14 gün daha kendimi evde izole edeceğim. Evde sıkılmak, hastanede sıkılmaktan çok çok daha iyi dedi. Çankaya ilçesinde alışveriş merkezinde satış danışmanı olarak çalışan Macide Güleç'in iş arkadaşında koronavirüs tespit edildi. Güleç, bunun üzerine hastaneye giderek, test yaptırdı. Bir gün sonra test sonuçları pozitif çıkan Güleç, ambulansla iş yerinden alınarak Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güleç, 9 günlük tedavisinin ardından son yapılan test sonucunun negatif çıkması ve şikayetlerinin sona ermesi üzerine dün taburcu edildi. 9 gün sonra hastaneden çıkan Güleç, büyük sevinç yaşadı. Hastane önünde selfie çeken Güleç, evine gidince de ilk iş çok özlediği otomobiline binip bir süre oturdu. Tedbir amacıyla evde 14 gün kendisini izole edece olan Güleç, kötü bir süreçten geçtiğini ancak hastalığı yendiği için mutlu olduğunu söyledi. Güleç, İlk olarak ilaç tedavisine başladım, günde 8 hap veriyorlardı. Sadece bir kez vücudumdaki tuz oranı düşük olduğu için serum aldım. Onun dışında hep ilaçla devam edildi. 3 gün önce de ateşim ve öksürüğüm olmadığı için, bütün tahlil sonuçlarım iyiye gittiği için ilaç tedavisine son verildi. 2 gün önce de bir test yapıldı ve dün de testin sonuçları geldi. Sonuç negatif çıkınca beni taburcu ettiler. Haber geldiği o an çok güzeldi. Rabbim, kötü durumda olup da iyi haber bekleyen herkese o anı yaşatsın. Çok güzel bir andı, o anı herkesin yaşamasını istiyorum dedi. Salgınla ilgili bilinen birçok belirtinin kendisinde olmadığını ifade eden Güleç, Bende hiçbir belirti yoktu. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı herhangi bir şey yoktu. Hastaneye yattıktan 2-3 gün sonra bel ağrısı, baş ağrısı ve halsizlik oluştu; ama ilaç tedavisinden sonra yani 3 gün önce ağrılarım da kesildi. Hastanedeki o 9 gün bana 9 ay gibi geldi. Çünkü beklemekle, umut etmekle geçiyor her gün. Ama ben iyileştim, bunu yendim ve herkesin yenebileceğini düşünüyorum. Sigara da kullanmıyorum ve açıkçası bunun da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Evde oturup psikolojisini bozanlara umut olsun, hastalığı yenebileceklerini düşünüyorum. Bence moral bu hastalıkta çok önemli, sürekli moralimi yüksek tutmaya çalıştım diye konuştu. Elini çok sık yüzüne götürdüğünü ve hastalığı da bu şekilde kaptığını düşünen Güleç, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulunarak, Tam 9 gündür evimden uzaktayım. Arabamı çok özledim, kahvaltı yapmayı çok özledim. Kendime çok güzel bir yemek hazırlayacağım, kahvaltı yapacağım. İnsanın evi gibisi yok, evde karantinada kalmakla hastanede kalmak çok farklı bir şey. O yüzden evime geldiğim için çok mutluyum. Ben şimdi 14 gün kendimi izole edeceğim, evde sıkılmak, hastanede sıkılmaktan çok çok daha iyi. En azından evde gidebileceğin başka bir oda, adım atabileceğiniz başka bir yer var. Sevdiklerinizi seviyorsanız, sevdiklerinizden uzak kalın ifadelerini kullandı. Koronavirüsü yenen Macide: Hastanedeki 9 gün bana 9 ay gibi geldi Ankara'da koronavirüse yakalanan Macide Güleç (28), hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

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"Sağlıklı günlerde buluşalım"



Gürün, virüs taşıyanların kuluçka dönemi içerisinde sağlıklı görülebildiğini belirtip, "Yedi ila on dört gün içerisinde semptomlar beliriyor. Hastalık ortaya çıkıyor. Yakın temasta oldukları herkese virüse bulaştırma imkanı oluyor. Bu zinciri kırmak için kendi şehirlerinde ve evlerinde kalmaları gerekiyor. Yazlığa gelerek daha rahat edebilirim demek maalesef kendi sağlıkları için uygun değil" ifadelerini kullandı.

"Yazlıklara gelmeyin"

Ula ilçesinin sakin şehir unvanlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Berna Kızıl (43) da "Kimsenin yaşadığı şehirden dışarı çıkmaması gerekiyor. Her yerin nüfusuna göre yatak ve doktor kapasitesi var. Bu sürecin evlerde geçirilmesi gerekiyor" diye konuştu.



Akyaka'da tur teknesi kaptanlığı yapan Şadi Durmaz ise, "Koronavirüs tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Sıkıntılı bir süreçteyiz. Bu mevsimlerde buralarda insandan geçilmiyordu. Sakin kent kökten sakin bir hal aldı. Devlet büyüklerimizin aldığı kararlara uyulması gerekiyor" dedi.