Yazlıkçılara 'gelmeyin' çağrısı: Akın akın tatil beldelerine gidiyorlar

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla birlikte okullar uzaktan eğitime başladı, birçok işyeri kapandı, hayat durma noktasına geldi. Yetkililerin 'evde kalın' çağrılarına rağmen yazlıkçılar büyük şehirlerden Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Marmaris gibi tatil beldelerindeki evlerini yaz eglmeden açmaya başladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Yazlıkçı hemşehrilerimizden ricamız, sizlerle daha sonraki sağlıklı günlerde buluşalım" dedi.
Koronavirüs salgınının Türkiye'de her geçen gün daha fazla yayılmasına ve 'sosyal izolasyon' çağrılarına rağmen, bazı vatandaşlar uyarıları hala dikkate almıyor. Muğla'nın turistlik ilçelerine gelen bazı yazlıkçılar, evlerini açtı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yazlıkçıların bölgeye gelmemesi için çağrıda bulundu.
Başkan Gürün, "Çok özel bir doğaya sahip olan Muğla ve ilçelerinde ikinci konut sahibi olan vatandaşlarımız var. Bulundukları ilden geliyorlar. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Gelmemeleri gerektiğini hem kendilerinin hem de Muğlalıların sağlığı için önemli olduğunu ifade etmeye çalıştık. Herkesin evinde kalması gerekiyor" diye konuştu.
Gürün, virüs taşıyanların kuluçka dönemi içerisinde sağlıklı görülebildiğini belirtip, "Yedi ila on dört gün içerisinde semptomlar beliriyor. Hastalık ortaya çıkıyor. Yakın temasta oldukları herkese virüse bulaştırma imkanı oluyor. Bu zinciri kırmak için kendi şehirlerinde ve evlerinde kalmaları gerekiyor. Yazlığa gelerek daha rahat edebilirim demek maalesef kendi sağlıkları için uygun değil" ifadelerini kullandı.
"Yazlıklara gelmeyin"
Ula ilçesinin sakin şehir unvanlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Berna Kızıl (43) da "Kimsenin yaşadığı şehirden dışarı çıkmaması gerekiyor. Her yerin nüfusuna göre yatak ve doktor kapasitesi var. Bu sürecin evlerde geçirilmesi gerekiyor" diye konuştu.
Akyaka'da tur teknesi kaptanlığı yapan Şadi Durmaz ise, "Koronavirüs tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Sıkıntılı bir süreçteyiz. Bu mevsimlerde buralarda insandan geçilmiyordu. Sakin kent kökten sakin bir hal aldı. Devlet büyüklerimizin aldığı kararlara uyulması gerekiyor" dedi.