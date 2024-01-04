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Yedi yaşındaki Ferdi yedi saat arandı: Dağda uyurken bulundu

Adana'nın Karaisalı ilçesinde ailesi hayvanları otlatırken kaybolan 7 yaşındaki Ferdi Gönen, jandarma, AFAD ve komandolardan oluşan ekiplerin 7 saat süren arama çalışmaları sonucunda dağlık alanda uyurken bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Gönen'in bir rahatsızlığının bulunmadığının belirlenmesi üzerine ailesine teslim edildi.

00:41 - 4/01/2024 Perşembe
DHA
Küçük Ferdi bulunduktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi.
Küçük Ferdi bulunduktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi.

İlçeye bağlı Bekirli Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Kemal Gönen, eşi ve oğlu Ferdi ile birlikte hayvanlarını otlatmak için dağlık bir bölgeye gitti. Anne ve babası hayvanlarla ilgilenirken Ferdi, saat 16.00 sıralarında gözden kayboldu. Oğullarını arayan Kemal Gönen ve eşi, sonuç alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Ailenin ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve komandolar sevk edildi. Ekipler, özel eğitimli köpeklerle Ferdi'yi bulmak için arama çalışması başlattı. Ekiplerin 7 saat süren çalışması sonucunda küçük Ferdi, dağlık alanda uyurken bulundu. Sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edilen Ferdi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


#Adana
#Karaisalı
#AFAD
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