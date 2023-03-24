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Yedili Masa'da Ağıralioğlu depremi: İYİ Parti'den istifa etmek için şart koştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ve HDP ile yapılan ortaklığa itiraz sesi yükselten İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu, istifa etmek için şartını açıkladı. Ağıralioğlu öte yandan AK Parti ve MHP'den de teklif aldığını söyledi.

09:40 . 24/03/2023 Cuma
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Yavuz Ağıralioğlu - Yedili Masa

Yavuz Ağıralioğlu - Yedili Masa

Yedili Masa'nın, ortak cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermesinden rahatsızlık duyan
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'
nun zehir zemberek açıklamaları muhalefet cephesine bomba gibi düştü.
"Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim."
diyerek HDP ile yapılan pazarlıklara da karşı çıkan Ağıralioğlu'nun, Genel Başkan Meral Akşener'den sonraki dönemde İyi Parti'de genel başkan olabileceği konuşuluyor.

Açıklamalarıyla parti içindeki dinamikleri adeta sarsan Ağıralioğlu, başka bir siyasi partiden adaylık teklifi alıp almadığına ilişkin yöneltilen soruyu cevapladı.

"Teklif geldi"

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Ağıralioğlu
"Bana hem AK Parti'den hem de MHP'den daha önce de teklifler gelmişti. Bakışım şu: Eğer bir milletvekili partisinden istifa ediyorsa, milletvekilliğinden de istifa etmeli."
dedi.

İstifa şartı

Ağıralioğlu, her an parti değiştirebileceğiyle ilgili söylemleriyle ilgili olarak ise
"Parti, kuruluş ilkelerinden tamamen sapmışsa o zaman geçilebilir düşüncesindeyim."
açıklamasında bulundu.

Bu açıklamaların ardından gözler, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in nasıl bir takınacağına çevrildi.


İYİ Partili Ağıralioğlu'nun açıklamalarına HDP'lilerden cevap: Yerel seçimlerde aklın neredeydi?
İYİ Partili Ağıralioğlu'nun açıklamalarına HDP'lilerden cevap: Yerel seçimlerde aklın neredeydi?

İYİ Parti İstanbul Miiletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında HDP-CHP iş birliğine yönelik çok sert ifadeler kullandı. Ağıralioğlu, "Ben HDP'nin içine dahil olduğu denklemde olmayızı defalarca açıkladım. HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Ben terör gölgesi düştüğü yerde devletin örselenmesine razı değilim." dedi. Ağıralioğlu'nun bu açıklamalarına HDP'lilerden cevap geldi. HDP Gençlik Teşkilatı tarafından yapılan paylaşımda, "Yavuz it havlamış yine" ifadesi kullanıldı. HDP'li Ali Kenanoğlu, "Koltuk kavgası yüzünden masadan kalkanlar bize bunu diyor" derken, eski HDP'li Sibel Yiğital ise "Yerel seçimlerde aklın neredeydi." paylaşımında bulundu.

#Yavuz Ağıralioğlu
#İYİ Parti
#istifa
#Altılı masa
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Meral Akşener
1 saat önce
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