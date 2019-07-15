Gündem Yeğenim dizlerimde şehit oldu
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Yeğenim dizlerimde şehit oldu

15 Temmuz gazisi Engin Kurnaz: Tank yanımızdan geçebilecekken yeğenimle beni beton bariyerlere sıkıştırdı. O dizlerimde şehit oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Temmuz akşamı
15 Temmuz akşamı

Kalkışmanın olduğu gece darbe girişimi haberini Güneydoğu’da askerlik yapan yeğeninden duyduğunu, telefon alır almaz dışarı çıktığını söyleyen 15 Temmuz gazisi Engin Kurnaz, yeğeni Muhammet Ali Aksu ile Esenler Üçyüzlü’ye kadar yürüdüğünü, oradan Atışalanı’ndaki emniyet binasına geçtiklerini anlattı. Saatin gece yarısını bulduğunu belirten Kurnaz, Erdoğan’ın havalimanına geldiğini duyması üzerine bir grupla birlikte otobana inip oradan havalimanına yürümeye başladıklarını söyledi.

BİZİ SIKIŞTIRDI

Havalimanına yürürken Esenler Belediyesi Nikah Salonu’na yakın bir noktada önünün açık olmasına rağmen arkalarından gelen tankın kendilerini ezdiğini anlatan Kurnaz, şöyle konuştu: “Ben bacaklarımdan, kollarımdan, sırtımdan yaralandım. Yeğenim Muhammet Ali Aksu şehit oldu. Tank yanımızdan normalde rahatça gidebilecekken yeğenimle beni beton bariyerlere sıkıştırarak benim gazi olmama, yeğenimin de şehit olmasına neden oldu. Yeğenim dizlerimde şehit oldu.”

Engin Kurnaz

KOPAN PARÇALARI TOPLADIM

Aynı tankın kendilerinden önce de 5-6 kişiyi ezdiğini söyleyen Kurnaz, “Yeğenim Muhammet Ali Aksu o an önümde yatıyordu. Önce algılayamadım. O anda önünüzde yatanın kendi yeğeniniz olduğunu bile algılayamıyorsunuz. Önümde yatan kişinin yüzünü çevirince yeğenim olduğunu gördüm. Bir bakıyorum 3-5 metre ileride sağ kolu kopmuş, onu yanına getirdim. Sonra baktım 5-10 metre ileride sağ bacağını buldum. O anları kesik kesik hatırlıyorum. Zaten görenler sürekli bayılıp ayıldığımı söylüyor. Yeğenimin yaraları çok ciddiydi. Şehit oldu, Allah şehadetini kabul etsin” diye konuştu.

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Muhammet Ali Aksu

BİR DAHA YAŞANMASIN

Kurnaz, yaralandıktan sonra 16 Temmuz gecesi saat 01.30 gibi hastaneye gittiklerini belirterek, sonra uzun süre tedavi süreci geçirdiğini söyledi. Özellikle ayaklarında hala ağrıların devam ettiğini dile getiren Kurnaz, “3 ayrı hastanede 1,5-2 yıl süren tedavi geçirdim. Menisküslerde, diz kapağı çevrelerinde, bileklerde kırıklıklar, ödem ve su toplama gibi problemler vardı. Artık ilaç kullanıyorum” dedi. Kurnaz, o günlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

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