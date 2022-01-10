Yelpaze olarak kullandığı drone ile mangal yaktı

Alt ve üst yapısıyla Sivrice’yi yenilediklerini belirten Kaymakam Yunus Emre Vural, “24 Ocak 2020 depreminden sonra sarsılan Sivrice ilçemizde yıl sonuna doğru inşaat çalışmalarına başlanmıştı. Geçtiğimiz eylül ayının ortasından itibaren yıkımlar başlandı ve ilk inşaatlarımızın temelleri atıldı. Bugün itibariyle 305 adet konutun, 86 adet işyerinin ve iki adet caminin tamamlandığını söyleyebiliriz. Alt ve üst yapısıyla bütün bir Sivrice’yi yeniledik. Devletimizin gücüyle yepyeni bir ilçe kazandırdık. Bunun haricinde çeşitli oyun parkları, açık ve kapalı otoparklarıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçları da düşünüldü. Şu anda ilçemizde doğalgaz var. Bu Sivrice için çok büyük bir haber. İlçemiz doğalgazına geçtiğimiz hafta itibariyle kavuşmuş oldu ve ilk olarak kamu binalarında doğalgaz yanmaya başladı. Vatandaşlarımız yakın zamanda evlerini teslim alacaklar. Onlarla beraber yepyeni bir ilçeye kavuşmuş olacağız” dedi.