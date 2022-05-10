Yemeği yiyen hastanelik oldu: 28 işçi tedavi altına alındı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 28 işçi hastanede tedavi altına alındı.
İddiaya göre, Ergene’de bulunan ASB’deki cam elyaf üretim tesisinde çalışan 28 işçi, gece saatlerinde yedikleri yemeğin ardından mide ağrısı, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Kaza, gece saatlerinde Batman-Hasankeyf karayolunda meydana geldi.
06 CDY 966 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasına daldı, meydana gelen kazada 50 koyun telef oldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 122 sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Batman’da otomobil koyun sürüsüne daldı 50 koyun telef oldu
Batman’da otomobil koyun sürüsüne daldı 50 koyun telef oldu
Batman’da otomobil koyun sürüsüne daldı 50 koyun telef oldu
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan sürüye daldı: 50 koyun telef oldu
Batman-Hasankeyf yolu üzerinde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasında daldı, 50 koyun telef oldu.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi.
. Operasyon başta Gaziosmanpaşa olmak üzere birçok ilçede daha önceden belirlenen adreslerde eş zamanlı gerçekleşti.
Şafak vakti yapılan operasyona polis özel harekat ve helikopter destek verdi.
Gaziosmanpaşa’da 3 katlı bir gecekonduya operasyon düzenleyen polis ekipleri bina içerisinde uzun süre arama yaptı.
Özel Harekat Polisleri ise bina etrafında güvenlik önlemi aldı.
Bina içerisinde yapılan incelemeler sonrası bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
İstanbul'da şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da emniyet ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi. Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin de katıldığı operasyonda, kapılar koçbaşıyla kırıldı, evlerde arama yapıldı.
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Olay gece geç saatlerde, ilçenin Adnan Menderes Bulvarı civarları, Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, gece geç saatlerde mahallenin karanlık sokağına gelen hamile bir kadın, burada kendi başına doğum yaptı.
Daha sonra doğurduğu bebeğini bir poşete bırakan vicdansız anne, bebeğini sokağa bırakarak olay yerini terk etti.
Karanlık sokakta bebek ağlamasını duyan mahalle sakinleri, bir poşet içerisinde yeni doğmuş bebeği fark etmeleri üzerine durumu polis ve 112 Acil Ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bebeği ambulansla Siverek Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine kaldırarak kontrol altına aldı.
Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, bebeği doğurup sokağa atan vicdansız anneyi bulmak için çalışma başlattı.
Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti
Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti
Vicdanları kanatan görüntü: Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, vicdansız anne sokakta doğurduğu bebeğini bir poşete koyup terk etti. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, bebeği doğurup sokağa atan anneyi bulmak için çalışma başlattı.