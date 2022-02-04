Yemek yaparken bayıldı: Çıkan yangında dumandan zehirlenip öldü

Ocakta kalan yemek yangına neden oldu.

Olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde, apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi.

İddiaya göre, bir süre önce açık kalp ameliyatı olan Hatice Mazı, evde yalnızken yemek yaptığı sırada fenalaşarak, bayıldı. Bu sırada ocakta kalan yemek, yangına neden oldu.

DHA

Dumanları fark eden komşuların ihbarıyla eve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin kapısını açıp, içeri giren itfaiye ekipleri, Mazı'yı mutfakta hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerince dumandan zehirlendiği belirlenen Mazı, ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı.

Mazı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mazı'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kırumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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